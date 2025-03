Monster Hunter Wilds: Unterschiede zwischen Elementar- und Statuseffekten: Fäulnis, Gift...

HQ

Status und Elemente sind zwei verschiedene Konzepte in Monster Hunter Wilds, die aber manchmal eng miteinander verwandt sind. Während die Spieler das ganze Spiel durchstehen können, ohne ihnen viel Aufmerksamkeit zu schenken, müssen sie wissen, ob Sie einen perfekten Build erstellen möchten.

Obwohl das Spiel viel komplexer ist und es manchmal schwierig ist, alles zu kategorisieren, werde ich versuchen, einen weit verbreiteten Zweifel an Monster Hunter-Spielen auszuräumen, ohne zu tief in die Tiefe zu gehen, aber genug, damit ihr als Jäger versteht, was vor sich geht. In diesem Monster Hunter Wilds-Leitfaden erkläre ich die Unterschiede zwischen zwei Konzepten. Elemente, die fünf sind: Feuer, Wasser, Donner, Eis und Drache und Statuseffekte, was eine viel breitere Kategorie ist, die Angriffs- oder Verteidigungsboosts von Mahlzeiten, Melodien, Gegenständen wie Machtsamen oder Rüstungshaut umfasst; Seuchen, die mit den fünf Elementen (Feuerbrand, Donnerfäule) und Leiden wie Gift, Betäubung, Lähmung oder Schlaf zusammenhängen.

Schauen wir uns zuerst die Elemente an, denn es ist nicht so intuitiv, aber entscheidend, die Rüstung und vor allem die Waffen zu wählen. Die Monster und die Rüstung des Jägers haben unterschiedliche Stärken und Schwächen für jedes Element, und Waffen verursachen auch mehr oder weniger Elementarschaden, den du direkt unter dem physischen (Haupt-)Schaden sehen kannst. Wenn du die Monster triffst, ist Elementarschaden wie ein Bonusschaden, der zum physischen Schaden (der immer noch die Hauptschadensquelle ist) hinzugefügt wird.

Werbung:

Die Menge an Elementarschaden, die deine Waffe verursacht (falls vorhanden) und der Elementarschaden, den das Monster erleidet (falls vorhanden), wird durch die Elementarschadenszahl der Waffe und die Resistenz des Monsters gegen dieses Element bestimmt, die du im Feldhandbuch des Monsters sehen kannst. Dort kannst du sogar sehen, welcher Teil des Körpers des Monsters schwächer gegen Elemente ist, aber viel weiter gehen wir hier nicht.

Kurz gesagt, die Sache, die du überprüfen musst, ist , gegen welches Element das Monster stark oder schwach ist, und verwende eine Waffe, die Elementarschaden in diesem Element verursacht, und eine Rüstung, die dich vor dem Element schützt, in dem das Monster stark ist.

Statuseffekte auf Monster und die Jäger, einschließlich Gift

Werbung:

Wir haben gerade gesagt, dass es nur fünf Elemente in Monster Hunter gibt, aber wenn du diese Waffe siehst, kannst du sehen, dass das hier aufgeführte Element keines von beiden ist: Gift. Technisch gesehen könnte Gift immer noch als Element betrachtet werden, aber in Monster Hunter funktioniert Gift ein wenig anders. Der "120"-Wert in diesem Beispiel ist nicht der zusätzliche Schaden, wie es bei anderen Elementen wie Wasser oder Feuer der Fall wäre, sondern hängt eher mit dem Giftaufbau zusammen: wie viel Schaden du brauchst, um das Monster zu vergiften, damit es vergiftet wird.

Gift wäre in diesem Fall einer der Statuseffekte, die eine bestimmte Art von Handicap bei den Monstern und Jägern verursachen können. Im Fall von Gift ist es ziemlich offensichtlich, was es tut: Es verbraucht nach und nach Gesundheit, bis man ein Gegenmittel verwendet -oder ein paar Sekunden wartet und Tränke verwendet, damit man nicht ohnmächtig wird-.

Andere Statuseffekte sind Schlaf, Lähmung und Betäubung (sehr ähnlich, und du erholst dich nach einer Weile oder wenn du getroffen wirst), Webbed (verwende einen Reiniger oder Spam-Buttons), Frostblight (auch Reiniger), Gestank (du kannst eine Weile keine Gegenstände verwenden, es sei denn, du verwendest Deodorant), Blutung (du verlierst Gesundheit, wenn du dich bewegst, und kannst geheilt werden, indem du dich hinhockst oder Rucky isst).

Um ehrlich zu sein, außer vielleicht Gift, verursachen diese Statuseffekte nicht wirklich viel Schaden und können nach ein paar Sekunden mit sehr geringen Auswirkungen geheilt werden. Einige Wikis fügen sogar Zittern und Winde als Status hinzu, was technisch wahr ist, aber... Wirklich, Sie sollten sich nicht zu viele Sorgen um sie machen.

Seuchen in Monster Hunter Wilds

Es gibt jedoch noch eine andere Art von Statuseffekten... direkt mit den Elementen verbunden: die Elementarfäule, oder einfach nur die Pest, die - im Gegensatz zu den oben genannten - nur die Jäger und nicht die Monster betreffen. Feuerbrand, Donnerfäule, Drachenfäule, Wasserfäule und Eisfäule können passieren, wenn sie von einem Monster mit starkem Elementarschaden getroffen werden, und etwas schwerwiegendere Konsequenzen haben, wenn du dich nicht um sie kümmerst... oder warten Sie einige Sekunden.



Feuerbrand: erschöpft nach und nach deine Gesundheit



Wasserfäule: verlangsamt die Regeneration deiner Ausdauer



Donnerfäule: Macht es für Monsterangriffe einfacher, dich zu betäuben



Eisfäule: erhöht deinen Ausdauerverbrauch



Drachenfäule: Negiert die Elementar- und abnormalen Statuseigenschaften Eurer Waffe



Du erkennst, wenn du von einer Fäulnis getroffen wirst, indem du dir die Symbole über deinen Lebensbalken ansiehst. Das Gute ist, dass Sie alle mit einem Nulberry heilen können. Nun, und für Feuerbrand, der auch dazu führt, dass dein Körper in Flammen aufgeht, kannst du dich -offensichtlich- im Boden wälzen, um ihn zu löschen.

Siehe? Manchmal ist das Spiel ziemlich intuitiv, aber manchmal ist es ziemlich obskur in Bezug auf seine Mechanik (wie Drachenfäule, was um alles in der Welt ist da los?). Hoffentlich hilft Ihnen dieser Leitfaden dabei, diese Konzepte ein wenig leichter zu verstehen, wenn Sie nicht die Zeit haben, Wikis zu studieren...