Monster Hunter: Wilds: Alle Wetterbedingungen und wie man sie ändert

Monster Hunter: Wilds bietet Biome, die lebendiger sind als je zuvor, mit wechselnden Wetterbedingungen, die sich auf das Verhalten der Monster auswirken, was deiner Jagd ein Element der Unvorhersehbarkeit verleiht, das dir zugute kommen kann... oder Ihnen schaden, was die Jagd spannender macht.

Wie bei den meisten Spielen üblich, ist es jedoch möglich, die Wetterbedingungen zu ändern. Tatsächlich kannst du die Zeit auch überspringen, wenn du es vorziehst, tagsüber oder nachts zu spielen, was sich auch darauf auswirkt, welche Monster erscheinen dürfen und welche nicht. Die Option dazu ist allerdings etwas versteckt.

Um die Zeit zu überspringen und das Wetter in Monster Hunter: Wilds zu ändern, gehe zu deinem Lager (Basislager oder temporäres Lager) und gehe zum BBQ-Menü. Dort können Sie neben dem Kochen auch die Zeit überspringen (oder besser gesagt, die Uhrzeit auf Tag oder Nacht einstellen) und die gewünschte Art von Wetter einstellen.

Alle Wetterbedingungen in Monster Hunter: Wilds

Es gibt drei Wetterbedingungen in Monster Hunter: Wilds:

Brache: Dieses raue Wetter macht die Umgebungen bewohnbarer, was bedeutet, dass es einen Mangel an Monstern, Pflanzen und endemischem Leben im Allgemeinen geben wird. Sie werden zum Beispiel sehen, dass das Gras austrocknet, was bedeutet, dass es nur wenige Pflanzenfresser geben wird.

Plenty: Das ist das komplette Gegenteil: Die Sonne wird scheinen, und viele Monster und Tiere werden glücklich leben. Die meisten Spieler werden es wahrscheinlich vorziehen, mit Plenty zu spielen, da auch die Sichtbarkeit besser ist.

Inclemency: Diese Wetterbedingungen werden immer zwischen den beiden vorherigen, und sie wird kürzer sein, aber mit dem extremsten Phänomen. Dazu gehören Sandstürme in den Windward Plains, Regengüsse im Scarlet Forest und Firespring (mit Magma und Feuer überall) im Oilwell Basin.

Wenn Sie auf die Karte schauen, sehen Sie die Wettervorhersage, obwohl Sie gesehen haben, dass es sehr einfach ist, die Wetterbedingungen im Camp zu ändern. Einige Monster erscheinen nur bei bestimmten Wetterbedingungen. Dazu gehören drei Apex-Monster:



Rey Dau - Luvward Plains während der Sandflut



Uth Duna - Scharlachroter Wald während des Downpurs



Nu Udra - Ölbrunnenbecken während der Feuerquelle



Einige Dorfbewohner geben dir Quests, in denen du aufgefordert wirst, ein bestimmtes Monster zu finden, das zum Beispiel nur während der Brache auftaucht. Während Sie die Wettervorhersage überprüfen, warten und andere Dinge tun können, können Sie mit dieser Methode das Wetter in Monster Hunter: Wilds manuell ändern.