Wie ist es, im Jahr 2025 eFootball zu starten?

Wir können im Februar 2025 nicht sagen, dass sich "niemand mehr an PES erinnert". Natürlich gibt es viele Fans von Konami-Fußball und Fußball im Allgemeinen, die sich immer noch nach seinem goldenen Zeitalter sehnen, in dem sie sich mit der FIFA-Serie von EA messen. Aber weder PES noch FIFA existieren so, wie sie traditionell bekannt waren, und in einer Saison, in der EA Sports FC 25 sowohl von seinen größten Fans als auch von EA selbst für seine Leistung kritisiert wird, hat Konami es geschafft, seine Free-to-eFootball Play-Plattform nicht nur als profitables Geschäft zu etablieren... Aber auch als ein viel robusteres und angenehmeres Spielerlebnis in letzter Zeit.

Okay, es gibt immer noch keinen Meisterliga-Modus. OK, wir verstehen immer noch nicht, warum sie nie eFootball auf Nintendo Switch veröffentlicht haben. Tatsache ist jedoch, dass das aktuelle Produkt im Vergleich zu den ersten Ausgaben, als sie den jährlichen Slogan zur Feier der Saison hatten, stark verbessert wurde. Seit Konami beschlossen hat, das Jahr mit Version 4.00 loszulassen, hat es dieses "schlichte eFootball " geschafft, viel mehr Benutzer hinzuzugewinnen ( 800 Millionen Downloads bereits) und, was noch überraschender ist, einige, die enttäuscht gegangen waren, davon zu überzeugen, zurückzukehren, einfach auf der Grundlage des traditionellen Gameplays und eines nicht ganz so unfairen F2P-Systems.

Sie können diesen Artikel als Hybrid zwischen einer Analyse des aktuellen Zustands und einer Leitfaden für erste Schritte zu eFootball im Jahr 2025 betrachten, denn wir kommentieren die Erfahrung, aber wir erzählen und zeigen Ihnen auch in Gameplay-Videos, wie Sie ein Team erstellen und mit dem Spielen beginnen, sowohl offline gegen die CPU, als auch online im Solo- und kooperativen Doppel.

Kapitel 1: Beginnen Sie im Jahr 2025 mit dem Spielen von eFootball

Hier können Sie sehen, wie das Spiel beginnt, einschließlich der Zusammenstellung der ersten Mannschaft, sobald die ersten zehn Verpflichtungen getätigt wurden. Wir werfen auch einen Blick auf die Speisekarten, die jetzt sauberer und geordneter sind, und schauen uns die verschiedenen Aufstellungen und strategischen Möglichkeiten an.

Als Free-to-Play-Produkt ist der Match Pass erwähnenswert, den wir für das, was wir gewohnt sind, großartig fanden. eFootball wird dich von der ersten Minute an mit Belohnungen überschütten, und dann zählt wirklich jedes Match, das du spielst, und belohnt dich mit mehr Belohnungen.

Schließlich sehen wir unter Ausnutzung der Verpflichtung von Leo Messi diesen RPG-Touch, den eFootball hat, um Spieler zu verbessern und ihre Spielerfortschritt zu studieren. In diesem Abschnitt des Spiels müssen wir den verschiedenen Werten und Skill-Upgrades Punkte zuweisen, um sie an unseren Spielstil und unsere Vorlieben anzupassen. Zum Beispiel einen schnelleren und prägnanteren Messi oder einen, der den Ball besser hält und schön passt.

Kapitel 2: Die ersten eFootball Ligaspiele (gegen die CPU)

Um in der eFootball Liga voranzukommen, solltest du wissen, dass du nicht direkt gegen erfahrene Online-Spieler antrittst. Tatsächlich werden die ersten paar League Matches gegen die KI gespielt. Es stimmt, dass es ein bisschen ermüdend ist, weil man zu viele Spiele verbringt, ohne gegen echte Gegner zu spielen, aber in Ermangelung eines Master League erweisen sich gute Dinge als nützlich und es wird als Training für die Zukunft dienen.

Natürlich sind die ersten Divisionen vom Schwierigkeitsgrad her ein Witz. Als Beispiel reicht es aus, zu betonen, dass die League einen Prozentsatz der Spieler in jeder Division anzeigt, und diese Anzeigetafel zeigt eine interessante Tatsache: 42% der Spieler sind in der 9. Liga, ein Umstand, den wir verstehen, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass es viele Benutzer gibt, die es einfach satt haben, gegen den Computer zu spielen.

HQ

Kapitel 3: Matches gegen echte Spieler

Hier fängt das Gute an, denn es gibt einige wirklich wettbewerbsfähige Teams. Manchmal kann die Erfahrung überwältigend sein, aber wenn Sie geduldig und ausdauernd sind, können Sie nach und nach den Dreh raus haben eFootball und es wird bald eine Menge Spaß machen, mit engen und ausgeglichenen Spielen bis zum Schluss. Natürlich: Es wird immer stark von der Kollektiven Stärke abhängen, die jedes Team zusammenbringt.

In diesen Videos können Sie sehr gut die Schwierigkeitskurve sehen, die uns am Anfang unbeholfener und unangenehmer gemacht hat und die es uns später ermöglicht, Spiel für Spiel mit mehr Leichtigkeit zu spielen.

Kapitel 4: Event-Matches

Events sind ein Modus, in dem eFootball unterschiedliche Herausforderungen gegen die KI oder gegen echte Spieler darstellt. Alle Modi bieten sehr attraktive Belohnungen für das weitere Spielen, daher haben wir uns in diesem Abschnitt nicht zurückgehalten.

HQ

Darüber hinaus haben einige von ihnen das Format einer bestimmten Herausforderung oder eines Tests und keine vollständigen Matches. Zum Beispiel sind die neuen Events, wie z.B. das Elfmeterschießen , sehr unterhaltsam, schnell und effektiv. Außerdem helfen Events, die es dir nur erlauben, mit Spielern aus einer Liga zu spielen, dabei, die Matches gegen Benutzer, die schon länger dabei sind als du, ausgewogener zu gestalten.

Kapitel 5: Das Aufstiegsspiel der Division 6

Wenn wir zu Division 5 aufsteigen, betrachten wir dies als einen Wendepunkt oder einen Meilenstein in der Karriere eines jeden eFootball Spielers im Jahr 2025. Hier können Sie unseren ersten sauberen Sweep sehen, und Sie können auch deutlich die Kurve von den Anfängen bis zu diesem Spiel sehen, in dem es eine Freude ist, jeden einzelnen Spieler zu kontrollieren.

HQ

Kapitel 6: eFootball im kooperativen Modus

Dies ist eine persönlichere Geschichte, aber sie kann Ihnen als Referenz dienen. Als ich mich beim Spielen wohl fühlte und ultra-gehyped war, erzählte ich einem Freund, wie cool eFootball im Jahr 2025 ist. Gesagt, getan, wir haben den Doppel-Koop-Modus ausprobiert und uns völlig verliebt (in das Spiel!).

Mit der aktuellen Balance und basierend auf dem überarbeiteten Matchmaking mussten wir zunächst eine Niederlage nach der anderen hinnehmen, was gegen viel erfahrenere Online-Spieler zu erwarten war. Aber das Gefühl war sehr gut: Wir hatten das Gefühl, dass wir dazu lernen und mit jedem Spiel ein bisschen mehr Selbstvertrauen gespielt haben. Dies machte Platz für flüssigere und besser getimte Spielzüge, für defensive Deckungen, die fast ohne Worte herauskamen... Kurz gesagt, wir waren trotz der Niederlagen wirklich süchtig, weil es unsere Neugier geweckt hat und wir die Entwicklung und das Potenzial gesehen haben.

Im Laufe der Kämpfe wurden wir zwar immer wieder oft geschlagen, aber sie wurden immer mehr mit denen durchsetzt, die wir anderen Paaren und Trios gaben.

Kapitel 7: Eine neue Saison kommt

Nachdem man eine Saison von eFootball gespielt hat, muss man sagen, dass es mit dem Start der nächsten Saison keine signifikanten Änderungen gibt. Technisch gesehen dient jeder Saisonwechsel eFootball dazu, die Match Pass und die Spielerbelohnungen zurückzusetzen.

Dies, was sich zu wiederholen oder eintönig zu sein scheint, ist eigentlich eine gute Sache, da der Spielfluss recht gut beibehalten wird und das System zum Weiterspielen einlädt.

HQ

Schlussfolgerungen: eFootball hat seine Vor- und Nachteile, genau wie Konami.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich eFootball als große Überraschung erwiesen hat, als eine Art Offenbarung der Saison. Die implementierten Updates haben den Nagel auf den Kopf getroffen, und das Spiel funktioniert sehr gut. Wie PES in seinen besten Tagen atmet auch dieser Titel puren Fußball: Die Bewegungen, die Pässe, die Läufe, das defensive Verhalten und das Stellungsspiel im Allgemeinen, alles ist sehr gut gemacht. Aber seien wir ehrlich, mein Interesse an eFootball wird natürlich auch durch die große Enttäuschung verstärkt, die EA FC derzeit bei Online-Spielern hervorruft. Es ist ein Titel, von dem ich derzeit keine Lust habe, ein weiteres Spiel zu spielen, und deshalb habe ich in meinem Fall die Anzahl der Gameplay-Clips, die ich wöchentlich von EA FC aufgenommen habe, drastisch reduziert.

Allerdings ist in eFootball nicht alles perfekt und es gibt einige Punkte, die trotzdem ziemlich nervig sind:



Zunächst ist es wichtig zu beachten, dass es auch in eFootball unfaire Abpraller gibt, insbesondere wenn das andere Team viel besser ist als deines. Dies ist nicht nur bei EA FC der Fall, und es ist unangenehm zu sehen, wie dieser Faktor in Fußballsimulatoren immer noch existiert, mit Abprallern, die prädestiniert zu sein scheinen, immer auf die Seite des Teams mit den höheren Werten in Reaktionen zu fallen. Obwohl dies in EA FC viel ausgeprägter ist, ist es in eFootball auch auffällig und ärgerlich.

Das Matchmaking ist ein weiterer Punkt, den es zu verbessern gilt . Es ist nicht normal, vier Spiele hintereinander gegen Top-Teams zu spielen, die immer Gullit in ihren Reihen haben. Ja, ja, einige von euch kennen ihn bereits: einen superstarken Gullit im Gott-Modus, der nicht nur Tore schießt und vorbereitet, sondern auch Bälle stiehlt, gut verteidigt und sogar Schüsse abwehrt, als wäre er ein Torhüter.

Wir haben in einigen Spielen auch ein ähnliches Scripting-Gefühl festgestellt, wie wir es in EA FC sehen können: Plötzlich fühlen sich deine Spieler viel langsamer an, oder im Gegenteil, sie werden ohne ersichtlichen Grund unglaublich agil. Es ist ein wenig beunruhigend, wenn Sie nach einem flüssigeren Gameplay suchen.



Und schließlich ist der Mangel an Koop-Modi, sowohl lokal als auch online, etwas, das das Erlebnis weiterhin belastet. Sie sollten in der Lage sein, mit zwei anderen Freunden zu Hause zu spielen, ohne einzeln auf einen anderen Computer oder eine andere Konsole zurückgreifen zu müssen. Das Fehlen dieser Option schränkt das Potenzial eines Koop-Modus stark ein, der hervorragend sein könnte, wenn er besser implementiert wäre.



Kurz gesagt, eFootball hat sich dank seines soliden Gameplays und eines fairen F2P-Systems einen Platz unter den Spielern verdient, aber es hat in einigen Aspekten noch Raum für Verbesserungen. Es ist noch nicht das perfekte Spiel, aber Sie können es herunterladen, ausprobieren und kostenlos spielen, und es hat alle Zutaten, um weiter zu wachsen und zu überraschen.