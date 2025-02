Civilization VII: Die einzigartigen Fähigkeiten jedes Anführers erklärt

HQ

Civilization VII wird vielleicht erst nächste Woche offiziell veröffentlicht, aber wenn du die Deluxe oder Founders Edition des Spiels gekauft hast, erhältst du fünf Tage Vorab-Zugang, was bedeutet, dass das Spiel im Wesentlichen draußen ist, ohne draußen zu sein, wenn das Sinn macht. In jedem Fall musst du, wenn du dein Civilization VII Spiel startest, einen Anführer auswählen, neben deiner Zivilisation, je nachdem, in welchem Zeitalter du dich befindest. Dein Anführer wird mit dir von der Antike bis zur Neuzeit durch das Spiel gehen, also solltest du die richtige Wahl treffen. Ohne weitere Umschweife, hier sind alle Civilization VII Anführer und was sie tun, damit Sie wissen, welchen Sie auswählen sollten:

Amina - Wirtschaftlich/Militaristisch

+1 Ressourcenkapazität in Städten

+1 Gold pro Zeitalter für jede Ressource, die Städten zugewiesen ist

+5 Kampfstärke für Einheiten in Ebenen und Wüsten

Ashoka, Welteroberer - Diplomatisch/Militaristisch

+1 Produktion pro 5 überschüssiges Glück in Städten

+10 % Produktion in Siedlungen, die nicht von Euch gegründet wurden.

Die Erklärung eines formellen Krieges gewährt eine Feier

+10 Kampfstärke gegen Distrikte für alle Einheiten während einer Feier

Ashoka, Weltverzichter - Diplomat/Expansionist

+1 Nahrung in Städten für jeweils 5 überschüssige Zufriedenheit

+10 % Nahrung in allen Siedlungen während einer Feier

Alle Gebäude erhalten für alle Verbesserungen +1 Zufriedenheit Nachbarschaft

Augustus - Kulturell/Expansionist

+2 Produktion in der Hauptstadt für jede Stadt

Kann Kulturgebäude in Städten kaufen

+50 % Gold für den Kauf von Gebäuden in Städten

Benjamin Franklin - Diplomatisch/Wissenschaftlich

+1 Wissenschaft pro Zeitalter auf Produktionsgebäude in Städten

+50 % Produktion für den Bau von Produktionsgebäuden

+1 Wissenschaft pro Zeitalter von aktiven Unternehmungen, die Ihr begonnen oder unterstützt habt

Es können zwei Unternehmungen desselben Typs gleichzeitig aktiv sein.

Katharina die Große - Kultur/Wissenschaft

+2 Kultur pro Zeitalter auf ausgestellte Große Werke

Gebäude mit Plätzen für Großes Werk erhalten 1 zusätzlichen Platz

In der Tundra besiedelte Städte erhalten pro Spielzug Wissenschaft in Höhe von 25% ihrer Kultur

Karl der Große - Militaristisch/Wissenschaftlich

Militär- und Wissenschaftsgebäude erhalten eine Glücks-Nachbarschaft für Quartiere

Erhalte 2 kostenlose Kavallerieeinheiten, wenn du eine Feier betrittst

+5 Kampfstärke für Kavallerieeinheiten während einer Feier

Konfuzius - Expansionist/Wissenschaftlich

25 % Wachstumsrate in Städten

+2 Wissenschaft für jeden Spezialisten

Friederich, Barock - Militaristisch/Kulturell

Erhaltet ein großes Werk, wenn Ihr zum ersten Mal eine Siedlung eingenommen

Erhalte eine Infanterieeinheit, wenn du ein Kulturgebäude errichtest

Friederich, Oblique - Militaristisch/Wissenschaftlich

Armeekommandeure beginnen mit der Verdienstauszeichnung

Erhalte eine Infanterieeinheit, wenn du ein Wissenschaftsgebäude errichtest

Harriet Tubman - Diplomatisch/Militaristisch

+100 % Einfluss auf die Einleitung von Spionageaktionen

Erhaltet 5 Kriegsunterstützung für alle Kriege, die gegen Euch erklärt wurden

Einheiten ignorieren Bewegungseinbußen durch Vegetation

Hatschepsut - Kulturell/Wirtschaft

+1 Kultur für jede importierte Ressource

+15 % Produktion für den Bau von Gebäuden und Wundern in Städten, die an schiffbare Flüsse angrenzen

Himiko, Hochschamane - Kulturell/Diplomatisch

+2 Glück pro Zeitalter auf Glücksgebäuden

+50 % Produktion für den Bau von Glücksgebäuden

+20 % Kultur, aber -10 % Wissenschaft. Diese Effekte werden während einer Feier verdoppelt

Himiko, Königin von Wa - Diplomatisch/Wissenschaftlich

Holt euch ein einzigartiges Unterfangen namens Freund von Wei, das in einer Allianz ausgeführt werden kann, um euch und eurem Verbündeten +25 % Wissenschaft zu gewähren.

+4 Wissenschaft pro Zeitalter für jeden Anführer, mit dem du befreundet oder hilfreich bist

Kann Endeavours kostenlos unterstützen

Ibn Battuta - Expansionist/Joker

Erhält 2 Wildcard-Attributspunkte nach dem ersten Civic in jedem Zeitalter

+1 Visier für alle Einheiten

Erhalte ein einzigartiges Unterfangen namens Handelskarten, das es dir ermöglicht, nach und nach die erkundeten Gebiete anderer Anführer zu sehen

Isabella - Expansionistin/Wirtschaft

Ihr erhaltet jedes Mal 300 Gold, wenn Ihr ein Naturwunder entdeckt. Bonus 100 Gold, wenn es sich in Fernen Ländern befindet

+100 % Ertrag von Naturwundern

+50 % Gold für den Kauf von Marineeinheiten

-1 Gold-Wartung für Marineeinheiten

José Rizal - Kulturell/Diplomatisch

Wenn ihr Belohnungen aus einem narrativen Ereignis erhaltet, erhaltet ihr zusätzlich 20 Kultur und Gold pro Zeitalter

Verfügt über zusätzliche narrative Ereignisse

+50 % Dauer der Feier

+50 % Zufriedenheit beim Feiern

Lafayette - Kulturell/Diplomatisch

Erhält ein einzigartiges Unterfangen namens Reform, das einen zusätzlichen Platz in der Sozialpolitik gewährt.

+1 Kampfstärke für jede Tradition, aber nicht für jede Politik, die in der Regierung eingesetzt wird. +2 Kultur und Glück pro Zeitalter in Siedlungen. Diese Effekte werden in Fernen Ländern verdoppelt.

Machiavelli - Diplomatisch/Wirtschaft

+3 Einfluss pro Zeitalter

Ihr erhaltet 50 Gold pro Zeitalter, wenn Eure diplomatischen Aktionen angenommen werden, oder 100 Gold, wenn sie abgelehnt werden

Ignoriert die Beziehungsanforderungen für die Erklärung formeller Kriege

Kann Truppen aus Stadtstaaten erheben, von denen du nicht bist,

Napoleon, Kaiser - Wirtschaft/Diplomat

Erhält eine einzigartige Sanktion namens Kontinentales System. Reduziert das Handelsroutenlimit des anvisierten Anführers auf alle anderen Anführer um eins.

+8 Gold pro Zeitalter für jeden Anführer, dem du unfreundlich oder feindlich gesinnt bist

Kann Endeavours kostenlos ablehnen

Napoleon, Revolutionär - Militaristisch/Kulturell

+1 Bewegung für alle Landeinheiten

Das Besiegen einer gegnerischen Einheit gewährt Kultur in Höhe von 50% ihrer Kampfstärke

Pachacuti - Wirtschaftlich/expansionistisch

Alle Gebäude erhalten eine Nachbarschaft von +1 Nahrung für Berge

Spezialisten, die an Berge angrenzen, haben keine Happiness-Wartung

Tecumseh - Militaristisch/Diplomatisch

+1 Nahrung und Produktion pro Zeitalter in Siedlungen für jeden Ciy-State, dessen Oberhaupt du bist

+1 Kampfstärke für alle Einheiten für jeden Stadtstaat, dessen Oberhaupt du bist

Trung Trac - Militaristisch/Wissenschaftlich

Erhalte 3 kostenlose Stufen für deinen ersten Armeekommandanten

20 % Erfahrung als Kommandant

+10 % Wissenschaft in Städten in Tropen. Dies wird verdoppelt, wenn du in einem formellen Krieg erklärst

Xerxes, König der Könige - Wirtschaft/Militarismus

+3 Kampfstärke für Einheiten, die in neutralem oder feindlichem Gebiet angreifen

Erhalte 100 Kultur und Gold pro Zeitalter, wenn du zum ersten Mal eine Siedlung eroberst

+10 % Gold in allen Siedlungen. Verdoppelt in Siedlungen, die nicht von Ihnen gegründet wurden

+1 Abrechnungslimit pro Alter

Xerxes, der Archaemenid - Kulturell/Wirtschaftlich

+1 Handelsroutenlimit mit allen anderen Anführern

Erhalte 50 Kultur und 100 Gold pro Zeitalter, wenn du eine Handelsroute oder Straße baust

+1 Kultur und Gold pro Zeitalter für einzigartige Gebäude und Verbesserungen

