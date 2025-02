Call of Duty: Black Ops 6 Zombies Guide - So vervollständigst du das Easter Egg von The Tomb

HQ

Jetzt, da die zweite Saison von Call of Duty: Black Ops 6 da ist, sind viele von euch wahrscheinlich zu Treyarchs Titel zurückgekehrt, um die zweite Zombies -Karte nach der Veröffentlichung zu erleben, die als The Tomb bekannt ist. Diese knifflige und enge Karte hat, wie ihre Gegenstücke, eine herausfordernde Ostereier-Erzählung im Mittelpunkt, und da sie viele bewegliche Teile hat, die erforderlich sind, um sie zu überwinden, haben wir diesen praktischen Leitfaden zusammengestellt, um dir Schritt für Schritt zu zeigen, wie du es machst.

Schritt 1: Schalte den Bereich des Dunklen Äthers frei und packe einen Schlag ein

Dies ist der einfachste Schritt von allen, da du einfach die Türen öffnen musst, die einen kreisförmigen Fluss um die Karte bilden, und den Altar gegenüber dem Ort erreichen musst, an dem du spawnst. Sobald du das getan hast, kannst du mit dem Kristall auf dem Altar interagieren, um ein Portal zu aktivieren, das dich in das fantastische Dark Aether Reich führt, wo du zuerst die mächtige Pack-a-Punch-Maschine findest.

Obwohl dies der gesamte Schritt ist, gibt es einige zusätzliche Dinge, die Sie in dieser Phase tun können, um im weiteren Verlauf zu helfen.

Aktiviere den Rampage Inducer zu Beginn des Spiels und nutze ihn, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln, bevor du ihn am Ende von Runde 7 ausschaltest. Warum diese Runde? Siehe Schritt 2.

Öffne jede Tür auf der Karte so schnell wie möglich, denn du musst jeden Teil der Karte ein paar Mal besuchen, und ein frei fließender Pfad, den du erkunden kannst, wird dies unendlich einfacher machen.

Besorge dir so schnell wie möglich Stufe-2-Panzerplatten und Juggernog und behalte etwas Geld übrig, um auch ein Pack-a-Punch-Upgrade für eine Waffe zu ergattern.

Statte deine Waffe mit einem Munitions-Mod aus und verbessere bei Bedarf auch ihre Seltenheit. Dies wird massiv helfen, mit der bevorstehenden Welle von Elite-Zombies fertig zu werden.

Beginne, die Laternen auf der Karte an der richtigen Stelle zu positionieren. Es dauert ein wenig, bis sie sich bewegen, also ist es von Vorteil, sie so schnell wie möglich zu sortieren (sobald der Dunkeläther geöffnet ist). Je nachdem, wo die Laternen sein müssen, lesen Sie mit Schritt 2 weiter.



Hinweis: Sie können GobbleGums verwenden, um Ihnen auf dem Weg hierher zu helfen, aber wenn Sie keine anwendbaren Optionen haben, haben Sie keine Angst, das Osterei ist immer noch sehr gut möglich, es erfordert nur etwas zusätzliches Ellbogenfett und harte Arbeit.

Schritt 2: Bau des Eisstabes

Der Grund, warum wir dir empfehlen, all die oben genannten Dinge zu tun, ist, dass du mit dem Easter Egg erst in Runde 8 vorankommen kannst, wenn der erste Electric Mimic Elite-Zombie spawnt. Wenn es das tut, besiege es und es wird ein Monocle fallen lassen, das dir hilft, die beiden Teile des Ice Staff zu finden.

Der Kopf befindet sich rechts neben dem Spawn im Tunnelbereich. Mit der lila Laterne über der Werkbank, die Teil dieses Bereichs ist, siehst du eine Reihe von Symbolen an der Wand leuchten, Symbole, auf die du schießen kannst und die du in einer bestimmten Reihenfolge tun musst. Auch wenn es wie wirrer Unsinn aussehen mag, handelt es sich effektiv um römische Ziffern, und die Idee ist, sie in numerischer Reihenfolge zu schießen.

Grundsätzlich können Sie unten sehen, wie die Symbole angeordnet werden müssen:



∿

∿∿ (diese werden im Spiel vertikal angeordnet)

∿∿∿ (es gilt wie oben)

\V

V

V/

V//

V///

\X

X



Sobald der Befehl festgelegt ist, verbinden sie sich zu einer Konstellation und du findest dich in diesem Tunnelbereich gefangen und hast die Aufgabe, Horden von Zombies aufzuhalten, darunter auch mehrere Eliten. Nach mehreren Wellen wird es einen hellen Blitz geben und unter dem Sternbild befindet sich ein Max Ammo und der Kopf des Ice Staff.

Hinweis: Wenn Sie das Sternbild-Rätsel falsch verstehen, ärgern Sie sich nicht, es wird einige Sekunden dauern, bis es abgekühlt ist, und dann können Sie mit Ihrer letzten korrekten Eingabe fortfahren.

Wie im eigentlichen Hauptteil des Ice Staff angegeben, befindet sich dieser auf der gegenüberliegenden Seite der Karte, im Bereich links vom Spawn. Das Gleiche gilt wie im vorherigen Punkt, nur dass Sie jetzt die Laterne vor das Stier-Wandbild an der Wand stellen und dann das gleiche nummerierte Sternbildmuster mit der gleichen Lösung wie zuvor anordnen müssen. Sobald das erledigt ist, musst du wieder ein paar Wellen lang um dein Leben kämpfen, bis das helle Licht aufblitzt und wieder ein Max Ammo und der Rest der Ice Staff zur Verfügung stehen, um sie zu beanspruchen.

Jetzt müssen Sie in die Dark Aether ganz in die Mitte in der Nähe der Pack-a-Punch-Maschine gehen. Hier findest du eine seltsame Felsformation, mit der du interagieren und die beiden Teile des Ice Staff platzieren kannst, um das Wonder Weapon zu reparieren. Der Haken an der Sache ist, dass dies einer der anspruchsvollsten Teile des Easter Eggs insgesamt ist, also bereite dich gut vor, denn du musst das Staff vor Zombies verteidigen, die versuchen, es zu zerbrechen, während du gleichzeitig selbst am Leben bleibst. Um dies zu unterstützen, sind die LT53 Kazimir Granaten, die du verwenden kannst, die Granaten, da sie alle Zombies von dir wegsaugen und die Staff, und du kannst vielleicht früh eine davon bekommen, wenn du eine Schaufel findest und sie benutzt, um Ausgrabungsstätten auf der Karte zu entwurzeln. Ansonsten sind Mutant Injections hilfreich, Frenzied Guard ist praktisch, um die Aufmerksamkeit der Zombies auf sich zu ziehen, und die Ausrüstung/Vorteile, die ich oben erwähnt habe, sind fast lebenswichtig.

Nach kurzer Zeit blinkt das helle Licht, die Zombies werden eliminiert und die Ice Staff sind bereit, aufgesammelt zu werden, um eine deiner beiden Waffen zu ersetzen.

Schritt 3: Aufwertung des Eisstabs

Das Ice Staff ist ein Wonder Weapon, das seinen Namensvetter verdient, aber es kann besser sein... Viel, viel besser. Um dieses Tool zu aktualisieren, musst du zuerst zur Hauptkarte zurückkehren und einige der lila Laternen so anordnen, dass du schnell zwischen drei von ihnen wechseln kannst. Wir würden die folgenden Positionen vorschlagen.

Sobald sie eingestellt sind, musst du diese drei Laternen so schnell wie möglich mit dem Ice Staff abschießen und du wirst erst wissen, ob es funktioniert hat, wenn eine Sprachzeile zu spielen beginnt, die anzeigt, dass der nächste Schritt bereit ist. Wenn du das nicht bekommst, mach dir keine Sorgen, schieße einfach mit deiner Waffe auf die Laternen und warte, bis du sie wieder an der richtigen Stelle positioniert hast, um wieder loszufahren.

Sobald das abgehakt ist, gehen Sie wieder in die Dark Aether und schauen Sie in den Himmel. Wenn du in die Bereiche schaust, die wir unten zeigen, wirst du drei Felsen bemerken, auf denen Markierungen leuchten. Schieße auf diese Markierungen mit dem Ice Staff und du wirst sehen, wie die Felsen zu Boden sinken, damit du ihre Symbole leichter sehen kannst. Merken Sie sich diese drei Symbole.

Als Nächstes werden Sie feststellen, dass eines der vier Dark Aether Portale jetzt geschlossen wurde. Du musst das Dark Aether über ein anderes Portal verlassen und zur geschlossenen Tür gehen, um sie mit acht seltsamen Symbolen blockiert zu finden. Triff mit deinem Ice Staff die drei Symbole von den schwebenden Felsen, um das Portal zu öffnen und dich auf einem schwebenden Felsen mit einer seltsamen lila Kugel wiederzufinden. Hier beginnt der Spaß wieder.

Wenn du einen Insta-Kill GobbleGum hast, hebe ihn dir für diesen Teil des Easter Eggs auf und stelle außerdem sicher, dass du gut genug ausgerüstet bist, um dich einer riesigen Tafel von Zombies zu stellen, während du deine Aufmerksamkeit auch anderweitig widmest.

Im Grunde genommen ist die Idee, dass man, sobald man mit der violetten Kugel interagiert, ihr durch den Bereich Dark Aether folgen und sie gleichzeitig mit Zombie-Kills befeuern muss. Du musst in der Nähe dieser Kugel bleiben und häufig Zombies um sie herum töten, damit du die Hitze und den Druck in dieser Phase spüren wirst. Wir empfehlen, die Ice Staff zu verwenden, um die Zombies zu kontrollieren und diese Kills zu erzielen, während du die Elite-Zombies, die herumlauern, verlangsamst und vermeidest. Deine oberste Priorität ist die Kugel, also denk daran. Sobald es seinen Zyklus abgeschlossen hat und in der Felsformation landet, in der du das Ice Staff repariert hast, ist deine Arbeit getan und du kannst mit der Kugel interagieren, um Ull's Arrow zu erhalten.

Wenn du das nicht schaffst, ärgere dich nicht, du kannst die Symbole auf dem blockierten Portal wieder eingeben, außer du musst auf die nächste Runde warten.

Schritt 4: Die vier Prüfungen

Man könnte argumentieren, dass dies vier Phasen für sich sind, aber ehrlich gesagt sind diese im Vergleich zu dem, was Sie zuvor gemacht haben, ein Kinderspiel und ein Spaziergang im Park, also verschmelzen wir sie in einem Schritt.

Die Idee ist, dass du das alternative Feuer von Ull's Arrow (das auch niedergeschlagene Verbündete wiederbeleben kann) nutzen musst, um mit den vier Statuen in der Mitte des Dark Aether zu interagieren. Wenn du das tust, kannst du dir Essenz schnappen, die du zur jeweiligen Statue im Hauptlevel bringen kannst, um eine Herausforderung zu beginnen, die du nach Abschluss zu der Statue zurückbringen musst, von der du sie ursprünglich entfernt hast, ohne zu viele Treffer zu erleiden.

Die erste ist die Vermin Statue, und du musst sie zum Spawn bringen, indem du dich durch das blaue Portal wagst, um sie in der Hauptgrabungsgrube zu finden. Sobald du das getan hast, bist du in der Grube gefangen, während Tonnen und Tonnen von Vermin auf dich zulaufen. Unser Rat: Verwende hier einfach den Ladeangriff von Ull's Arrow, da diese Fähigkeit es im Grunde unmöglich macht, dass irgendetwas in deine Nähe kommt, während sie gleichzeitig so wenig Munition kostet, dass dir die Ladungen nicht annähernd ausgehen werden. Das Ziel hier ist es, genug Vermin in der Zeitspanne zu besiegen, aber dieser aufgeladene Angriff wird sich um all das kümmern. Sobald das erledigt ist, nimm die Energie auf und bringe sie zurück zur Vermin Statue, aber Vorsicht, das blaue Portal ist jetzt geschlossen, was bedeutet, dass du eine andere Tür benutzen musst.

Hinweis: Das Portal, das der Prüfung am nächsten ist, wird jedes Mal geschlossen, also sei darauf vorbereitet, jedes Mal während deines Rückkehrversuchs zu einem weiter entfernten Portal zu gehen, und auch hier musst du die Essenz zurückbekommen, ohne zu viele Treffer zu erleiden, sonst musst du von vorne anfangen.

Die zweite ist die Parasite Statue, und diese erfordert, durch das gelbe Portal zu dem Bereich zu gehen, in dem du Stamin-Up finden kannst. Sobald du die Prüfung aktiviert hast, geht es darum, zu überleben, aber auch Parasites zu besiegen und dann die violette Energie zu sammeln, die sie fallen lassen, und sie manuell zur Statue zurückzubringen, um sie aufzuladen. Sie werden eine ganze Menge davon benötigen, also konzentrieren Sie sich auf die Parasites und Sie werden in ausreichender Zeit fertig sein. Sobald es abgeschlossen ist, bringt die Essenz zurück zur Parasite Statue und denkt daran, dass das gelbe Portal jetzt vorübergehend geschlossen ist.

Die dritte ist die Doppelghast Statue, und sie ist die einfachste und mechanisch am wenigsten anspruchsvolle von allen. Die jeweilige Statue, die du im Hauptlevel besuchen musst, ist durch das grüne Portal, den Bereich direkt neben Speed Cola, und sobald du die Essenz in die Statue gesteckt hast, musst du nur noch einen Haufen Zombies töten und Doppelghasts spawnen. Auch hier wird der aufgeladene Angriff von Ull's Arrow kurzen Prozess mit dem machen, was das Spiel hier auf dich wirft. Wenn du fertig bist, schnapp dir die Essenz und bringe sie zurück zur Dark Aether Doppelghast Statue, wobei du dir erneut bewusst bist, dass das grüne Portal jetzt geschlossen ist.

Zuletzt ist da noch die Amalgam Statue. Das ist an sich nicht schwer, aber es kann ein Schmerz im Nacken sein. Sobald du die Energie hast, bringe sie zur Amalgam Statue neben Quick Revive, indem du durch das rote Portal reist. Sobald du diese Prüfung aktiviert hast, spawnt ein Super-Elite Amalgam und es ist deine Aufgabe, ihn zu besiegen. Der Haupthaken ist, dass hin und wieder ein undurchdringlicher Schild den Amalgam umgibt, und um ihn zu zerstreuen, musst du den Heavy Zombies besiegen, mit dem er verbunden ist. Sobald die Amalgam fallengelassen ist, sammle die Essenz und bringe sie zurück zur Amalgam -Statue in der Dark Aether, wobei du beachtest, dass das rote Portal jetzt geschlossen ist.

Das ist eigentlich alles, was es zu tun gibt, wenn es darum geht, den Bosskampf freizuschalten, denn sobald die letzte Essenz eingefügt ist, wirst du feststellen, dass ein Lichtstrahl mit einem Bogen in der Nähe von Juggernog verbunden ist und dass hier auch ein Tisch aufgetaucht ist. Wenn du mit dieser Tabelle interagierst, öffnet sich eine Brücke, die du nach dem Überqueren des Sentinel Artifact und die Eingabe für die Aktivierung des Bosskampfes findest.

Schritt 5: Der Bosskampf mit dem Wächter-Artefakt

Dies ist ein harter und komplexer Bosskampf, also bereite dich so gut wie möglich darauf vor. Wir würden empfehlen, dass jeder Spieler (vorausgesetzt, ein Spieler hat noch Ull's Arrow ) Folgendes hat:



Eine Rüstungsweste der Stufe 3.



So viele Vergünstigungen wie möglich, aber zumindest diese drei: Juggernog, Speed Cola und Ausdauer.



Mindestens eine dreifache Pack-a-Punched-Waffe und idealerweise mindestens eine doppelte Pack-a-Punched-Sekundärwaffe, wenn du Ull's Arrow nicht in deiner Ausrüstung hast.



Mindestens eine Waffe, die keine Energiemunition oder Sprengmunition verwendet - d.h. du trägst nur eine davon bei dir: Ray Gun, Mustang und Sally (Pack-a-Punched akimbo GS45), oder eine Rad Lamblaster (Pack-a-Punched LR 7.62). Das liegt daran, dass Explosiv- und Energiegeschosse in den DPS-Phasen des Bosses Schwierigkeiten haben, zu beeinflussen und zu helfen.



Wie auch immer, mit diesem Gedanken im Hinterkopf ist die Idee, die Sentinel Artifact zu zerstören, aber im Gegensatz zu anderen Bossen ist dies nicht ganz ein Kugelschwamm ohne zusätzliche Macken. Nein, stattdessen besteht das große Gimmick darin, dass, wenn das Sentinel Artifact orange leuchtet und Laserstrahlen ausstößt (die unglaublich gefährlich sind, also vermeiden Sie diese um jeden Preis), es nicht beschädigt werden kann, aber wenn es stoppt und zu seiner üblichen Farbe zurückkehrt, kann es beschädigt werden. Während dieser Zeit musst du eine der Sentinel Artifacts zerstören, indem du in sehr kurzer Zeit viel Schaden auf sie schleuderst, und das ist nur so, dass eine Phase von vielen abgehakt wird.

Der Bosskampf beginnt mit einem Sentinel Artifact, den es zu zerstören gilt, und dann dupliziert er sich auf zwei, dann drei und dann vier, und dann kommt das letzte große Gimmick ins Spiel. Während der Duplikationsphasen bleibt die Hauptmechanik die gleiche: Überlebe und weiche den Lasern aus und zerschmettere dann in jeder Schadensphase einen einzelnen Sentinel Artifact.

Wenn du die vier Sentinel Artifacts überwunden hast, bist du in der letzten Phase, und du wirst das wissen, denn dann wird der Kampf hart. Sehr schwer. Von jetzt an beginnen Elite- und Super-Elite-Zombies zu spawnen, beginnend mit einer Heavy Zombie und dann zu einer Mega-Doppelghast -Variante, dann zu einer Super-Electric Mimic -Variante und schließlich zu einer furchterregenden Super-Amalgam -Variante. Während jeder dieser Phasen musst du alles tun, was du zuvor getan hast, d.h. die Sentinel Artifact vor dem Ende der Schadensphase zerschlagen, aber der Haken ist, dass die Sentinel Artifact jetzt in diesen Super-Elite-Zombies eingebettet ist. Du musst also die Heavy Zombie besiegen und dann ihre Sentinel Artifact schnell zerschlagen, dann das Gleiche mit den Super Doppelghast, Electric Mimic und Amalgam. Sobald das erledigt ist, bist du fast am Ziel, du hast nur noch eine letzte Hürde, die eine Wipe-Mechanik beinhaltet, die es zu überwinden gilt.

Hinweis: Die Elite-Zombies mit dem eingebetteten Sentinel Artifact sind hochgefährlich und treffen so hart wie die Laserstrahlen selbst, was bedeutet, dass du diese so weit wie möglich von dir fernhalten musst, da sie dich sonst sofort umwerfen.

Zu guter Letzt wirst du davon abgehalten, in der Mitte dieses Bereichs um dein Leben zu kämpfen, und deine Aufmerksamkeit wird stattdessen auf eine Tür gelenkt, in der das Sentinel Artifact eingeklemmt ist. Du musst jetzt so viel DPS wie möglich auf den Sentinel Artifact schleudern und den Rest seines Lebensbalkens durchkauen und ihn schließlich zerschmettern, bevor die DPS-Phase abläuft. Wenn du erfolgreich bist, bekommst du die Zwischensequenz mit dem Easter Egg End und kannst deinen Erfolg feiern. Wenn du scheiterst, werden du und dein Team ausgelöscht und ihr müsst in einem neuen Spiel von vorne anfangen...

Und das ist alles, was dazu gehört. Während The Tomb ein recht einfaches Osterei hat, ist es im Vergleich zu Liberty Falls, Terminus und Citadelle des Morts zweifellos das schwierigste.