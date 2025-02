Kingdom Come: Deliverance II - Miri Fatja Quest Guide

HQ

Wenn du gerade erst in Kingdom Come: Deliverance II anfängst, ist es eine gute Idee, zum Nomadenlager zu gehen, das sich westlich von der Stelle befindet, an der du das Spiel in der Kräuterhütte beginnst. Du kannst nicht nur ein paar süße Schwertbewegungen von Meister Tomcat lernen, sondern auch die Nebenquest von der Anführerin des Lagers, der Woiwode, namens Miri Fatja, übernehmen.

Der Woiwode sagt dir, dass seine Tochter Marika verschwunden ist und dass du sie finden und zurückbringen musst. Eine ganz einfache Anfrage und du erhältst zwei potenzielle Hinweise, um Marika zu finden, entweder über ihr Zelt im Nomadenlager oder über Bozhena, die Kräuterkundige, die du von Anfang an kennst. Das Durchsuchen von Marikas Sachen im Lager kann sich als ziemlich mühsam erweisen, denn wenn man am Ende das Falsche sucht, kann es so aussehen, als würde man stehlen. Wir empfehlen Ihnen daher, mit Bozhena zu sprechen.

Dann wird sie dir erzählen, dass Marika mit ihrem Geliebten Bohush aus dem Lager nach Apollonia geflohen ist. Konkret wird dir von einem Weg in der Nähe von zwei großen Felsen mit einem kleineren in der Mitte erzählt. Wie Sie auf dem Bild oben sehen können, gibt es auf der Karte ein ziemliches Gebiet, das Sie durchsuchen müssen, und die Passage, die Sie suchen, ist eigentlich ziemlich klein. Aber wenn du dich mit dem Gesicht zum Weg auf dem Bild unten befindest, kannst du dich zwischen den Felsen hindurchschleichen, bis du Marikas kleines Versteck findest.

Dort wird sie dir die Wahrheit darüber erzählen, was passiert ist und wie Bohush von ihren Brüdern verletzt wurde, die ihrerseits von den Männern aus Bohushs Dorf angegriffen wurden. Ihr müsst Bohush heilen, aber wenn Ihr Tränke und Kräuter gesammelt habt, solltet Ihr alles bei Euch haben, was er braucht. Danach erzählt euch Marika, dass sie das Amulett des Woiwoden braucht, wenn sie nach Hause zurückkehren will.

Der Woiwode ist darüber nicht allzu erfreut und bittet Euch, seinen Sohn Tibor aufzuspüren und bei der Beerdigung seines anderen Sohnes Gejza zu helfen. Sie aufzuspüren ist nicht allzu schwer, da die Karte nicht vage ist, wo sie sich befinden. Ein paar Sprachwürfe oder Herumschleichen können dir helfen, Tibor zu befreien, und das Gleiche ermöglicht es dir, Gezja von dem Baum zu holen, an den er gebunden war. Als er begraben ist, bedankt sich der Woiwode, aber nicht das Amulett, und erklärt, dass Marika ihm auf der Flucht etwas Wertvolles weggenommen hat.

Wenn du zu Marika zurückkehrst, musst du einige Wölfe abwehren, die versuchen, in ihr Lager einzudringen, und dann wird sie dir sagen, wo du den Brief des Woiwoden für sicheres Geleit findest. Wenn du ins Lager zurückkehrst und mit dem Woiwoden sprichst, kannst du Marika im Stich lassen, indem du ihm einfach den Brief gibst, aber um das glücklichste Ende zu nehmen, musst du versuchen, das Amulett gegen den Brief einzutauschen. Das wird auch nicht funktionieren, aber von anderen im Lager hört ihr, dass ihr den Woiwoden herausfordern könnt, um das Amulett zu bekommen. Diese Herausforderung besteht aus einer Reihe von drei Minispielen. Zuerst ein Rennen, das unser lieber alter Pebbles nicht zu gewinnen hoffte. Dann eine Schlägerei mit Tibor. Wenn du bis dahin noch nicht zwei der drei Herausforderungen gewonnen hast, musst du dann den Woiwoden würfeln. Wir empfehlen dir, hier einen Retterschnaps zu verwenden, falls du welche hast, nur für den Fall, dass du bei einer der Herausforderungen Pech hast.

Nachdem du die Herausforderung gewonnen hast, gibt dir der Woiwode das Amulett, das du dann zu Marika bringen kannst. Sie wird ins Lager zurückkehren und mit den Nomaden wird alles wieder in Ordnung sein. Diese Quest ist ziemlich einfach, nachdem du Marika gefunden hast, aber sie aufzuspüren hat sich in unserem Spieldurchlauf als eine solche Aufgabe erwiesen, dass wir nicht anders konnten, als diesen Leitfaden zu erstellen, damit du nicht stundenlang nach diesem kleinen Winkel in Apollonia suchst