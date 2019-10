Guerrilla Games stellt neue Leute ein - neues Projekt im Anmarsch?

Auf einem Job-Portal schreibt Guerrilla Games überraschend 16 neue Stellen aus. Unter anderem suchen sie nach Personen, die Vegetation und lebendige Welten glaubhaft in einem ihrer Projekte umsetzen, was zugegeben auf viele mögliche Szenarios passen würde.

Es wird vermutet, dass der Entwickler Guerrilla Games seit einiger Zeit an einer direkten Fortsetzung von Horizon: Zero Dawn arbeitet. Das Spiel erschien im Jahr 2017 und das Team hat sich seit dem Erfolgshit stark ausgebaut. Seitdem haben wir jedoch an mehreren Stellen den Eindruck bekommen, dass das Studio an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten könnte. Diese neue Entwicklung könnte ein Hinweis darauf sein, dass eines von Guerillas Projekten die Phase der Vorproduktion überwunden hat und nun in die vollwertige Entwicklung übergeht.