Guerilla scheint Vollproduktion von neuem Spiel begonnen zu haben

Horizon: Zero Dawn erschien 2017 und wurde blitzschnell zu einem gigantischen Erfolg. Nachdem das niederländische Entwicklerteam das Add-On The Frozen Wilds veröffentlichte, wurden sie jedoch relativ ruhig, wahrscheinlich haben sie sich seitdem mit dem Nachfolger auseinandergesetzt. Wir wissen jedoch auch, dass das Studio an mehr als einem Projekt gleichzeitig arbeitet. Und dieses zweite Spiel scheint mittlerweile bereit zu sein, in die intensive Produktionsphase zu wechseln.

Wie GameRant schreibt, hat Guerrilla diese Woche über 60 Stellenangebote auf ihrer Website veröffentlicht, in denen viele Positionen besetzt werden sollen. Etliche UI-Programmierer bis hin zu Animatoren werden in diesem zuge gesucht, das sind üblicherweise Indikatoren für den Übergang in die Vollproduktion. Wo das Spiel thematisch angesetzt ist, ist aktuell noch nicht klar. Hoffentlich werden wir es bald erfahren.