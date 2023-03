Guerilla ist glücklich, die PlayStation 4 los zu sein

HQ

Wie ihr wisst, ist Burning Shores der Name der kommenden Erweiterung für Horizon Forbidden West von Guerrilla Games. Vor dem Start, der in etwas mehr als einem Monat stattfindet, hat der Game Director des Abenteuers, Mathijs de Jonge, über die Vorteile gesprochen, nicht mehr von der Hardware der vorherigen Konsolengeneration zurückgehalten zu werden. Mit Burning Shores bleibt die alte, treue PlayStation 4 Geschichte und alles konzentriert sich auf die Optimierung der Erweiterung für PlayStation 5.

In einem Interview für den PlayStation Blog sprach de Jonge darüber, wie Guerrilla Games, jetzt mit freien Händen, in der Lage war, eine "atemberaubende post-postapokalyptische Version von Los Angeles" zu schaffen. Auf die Frage, wie sie mit der PlayStation 4 während der Entwicklung von Horizon Forbidden West umgegangen sind, das sowohl für PlayStation 5 als auch für seinen Vorgänger veröffentlicht wurde, hatte er folgendes zu sagen;

"Auf Horizon Forbidden West war alles, was wir hinzugefügt oder erhöht haben, etwas, das wir brauchen mussten, um einen Plan zu haben, wie wir auch für PS4 optimieren können. Auf Burning Shores, da wir uns nur auf PS5 konzentrieren können, konnten wir vorwärts stürmen, und wir sind wirklich begeistert von dem, was wir bei der Erstellung dieser atemberaubenden post-postapokalyptischen Version von Los Angeles erreichen konnten.

Eine weitere bemerkenswerte ist eine bestimmte Kampfszene, die viel Speicher und Rechenleistung erfordert! Um diese große Vision sowohl technisch als auch kreativ zu verwirklichen, waren wir definitiv dankbar für die vielen Vorteile, die die PS5-Hardware mit sich bringt."

Später im Interview lobt er die Leistung der neuen Generation von PlayStation-Konsolen, die die PS5-Versionen von Horizon Forbidden West zu einem viel besseren Erlebnis macht.

"Auf PS5 läuft das Horizon Forbidden West-Basisspiel mit einer höheren Auflösung und einer höheren Bildrate als auf PS4, und die Assets sind detaillierter, was die Gesamtqualität viel besser macht. Es gibt auch ein spezielles Licht-Setup für Aloy, das wir normalerweise nur während des Kinos zeigen, aber auf der PS5 jederzeit aktiv sind.

Auf PS5 können wir mit höheren Details viel weiter in die Ferne zeichnen und die atemberaubenden Ausblicke anzeigen, denen unsere Spieler auf der gesamten Karte begegnen. Wir unterstützen auch den 40-Hz-Modus und die variable Bildwiederholfrequenz auf fähigen Fernsehern für ein noch flüssigeres Gameplay."

Wir in der Redaktion freuen uns auf Aloys Rückkehr am 19. April und freuen uns auch, dass Studios wie Guerrilla endlich anfangen, unsere alte, geliebte PlayStation 4 in einen wohlverdienten Ruhestand gehen zu lassen.

Freust du dich auf Horizon Forbidden West: Burning Shores?