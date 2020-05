Guerilla Games behauptet, an "branchenweiten Grafik-Benchmarks" zu arbeiten

Der niederländische Entwickler Guerilla Games kennt sich mit Grafik aus, das wissen wir nicht erst seit dem wunderschönen Horizon: Zero Dawn, sondern schon seit den Killzone-Spielen. Im Moment deuten viele Anzeichen darauf hin, dass das Studio an einem Sequel für Aloys Abenteuer auf der Playstation 5 arbeitet und laut einer aktuellen Stellenanzeige sollen wir wohl auch diesmal mit einem echten Hingucker rechnen können.

Sikandar Mahmood, ein Mitarbeiter von Respawn Entertainment, hat auf Twitter bemerkt, dass das Team nach einem Künstler sucht, der sich mit der Darstellung von Vegetation auskennt. Aus dieser Stellenanzeige gehen ein paar nette Details hervor, da Guerilla Games anscheinend "vier Teams [beschäftigt], die sich der Schaffung der atemberaubenden Umgebung von Horizon widmen". Wir erfahren auch, dass diese Leute "eine immersive Welt mit branchenweiten Grafik-Benchmarks liefern" wollen, was ein hohes, selbstgestecktes Ziel ist.

An anderer Stelle wird einen Hauptanimator für lebendige Spielwelten gesucht und auch in dieser Beschreibung finden wir Details zu einem bevorstehenden Projekt von Guerilla Games. Die sich bewerbende Person wird "eng mit einer Gruppe von Designern, Programmierern, Animatoren und Künstlern zusammenarbeiten, um Dörfer, Städte, Kulturen und Zivilisationen zum Leben zu erwecken".

All diese Informationen dürfen Fans von Horizon: Zero Dawn hoffentlich glücklich stimmen, obwohl es auch deutlich macht, dass zum Start der kommenden Playstation 5 nicht unbedingt ein fertiger Nachfolger bereitstehen wird. Doch zumindest könnte die Spielwelt etwas taugen, wenn wir auf der nächsten Playstation in ein neues Guerilla-Abenteuer eintauchen.

