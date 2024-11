Gucci enthüllt hochwertigen und teuren Billardtisch

HQ

Billardtische sind Grundnahrungsmittel in Pubs auf der ganzen Welt, aber sie sind in Haushalten weniger verbreitet, da sie ziemlich groß und in der Regel recht teuer sind. Die neueste Ergänzung der Lifestyle-Kollektion von Gucci treibt die Preise für Billardtische in neue Höhen, denn jetzt hat das Modehaus seine eigene Version des Freizeitstücks vorgestellt.

Der Billardtisch, der einfach als Billardtisch bekannt ist, ist ein Premium-Angebot, das in drei Farbvarianten erhältlich ist und aus den besten Hölzern gefertigt ist. Es besteht aus edlem Leder und hochwertigen Filzstoffen, Messing- und Metallakzenten und wird mit einer Kollektion von Accessoires geliefert, darunter eine Gucci-Tasche und ein Setup-Dreieck mit einem Gucci-Logo.

Der Haken an einem solchen Billardtisch ist, dass er absurd teuer ist. Um einen zu bekommen, müssen Sie 83.600 £ ausgeben, wobei die Lieferung oder Abholung im Geschäft für Ende Februar 2025 geplant ist.

Würden Sie jemals daran denken, 80.000 Pfund auf einen Billardtisch zu blasen?

