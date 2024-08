Einer der Kritikpunkte, die Spanien für immer mit sich tragen wird (ob andere Europäer am selben Ort größere Gräueltaten begangen haben oder nicht), ist seine schwarze Legende bei der Eroberung Amerikas. Ganze Stämme wurden ausgelöscht, entweder auf der Jagd nach Gold, um ihr Land mit Stahl und Blut zurückzugewinnen, oder aufgrund von Krankheiten, mit denen die Neue Welt noch nie zuvor konfrontiert war. Wir neigen jedoch immer dazu, über den Atlantik hinauszublicken, wenn wir über diese Dinge sprechen (oder schweigen), aber die Wahrheit ist, dass einige Jahre zuvor etwas Ähnliches auch bei der "Befriedung" der Kanarischen Inseln passiert ist. Glücklicherweise ist es der mündlichen Überlieferung gelungen, einige dieser Geschichten zu retten, und jetzt haben wir einen Lichtblick, um uns ihnen mit Guayota, von Team Delusion ein wenig zu nähern.

Guayota ist ein Puzzle-Abenteuer, in dem wir einen Archivar im späten 15. Jahrhundert spielen, der für die House of Trade in Sevilla (die Organisation, die die Expeditionen von Kolumbus und das Ressourcenmanagement der Krone für neue Länder organisierte) auf der Suche nach der legendären Insel San Borondón ist, einem unbekannten Land, das angeblich das Paradies auf Erden ist. und mit herkömmlichen Mitteln unmöglich zu erreichen, obwohl die Ureinwohner der Inseln (die Guanchen) behaupteten, dass sie von Zeit zu Zeit am Horizont auftauchte, eingehüllt in einen undurchdringlichen Nebel. Den Hinweisen der lokalen Legende folgend, erreichen wir die Küste und die Geheimnisse beginnen.

Hier sind wir keine Helden oder tapferen Krieger. Wir sind ein Gelehrter, der versucht, die vollständige Wahrheit über die Insel und die Legende zu erforschen. Zu diesem Zweck werden wir von einem treuen Notizbuch begleitet, in dem wir die Wandmalereien, die wir finden, notieren können, und von einer treuen Fackel, die unser Trumpf gegen Dunkelheit und Tod sein wird. Wenn wir die Ruinen betreten, müssen wir den gefährlichen Fallen ausweichen, die von ihren Erbauern aufgestellt wurden, und in actiongeladenen Abschnitten Kombinationen mit leuchtenden Steinen bilden, um den Weg zu ebnen. Wenn die Fackel ausgeht, ist alles vorbei...

Über? Nicht ganz. Wenn unsere Fackel zum ersten Mal ausgeht, fallen wir in eine Art Trance, in der wir einen Maxio (ein gütiger Geist, der ebenfalls aus der kanarischen Tradition stammt) entdecken, der uns auf dem Abenteuer begleiten wird und mit dem wir den Schleier überqueren können, um die Geisterwelt zu erkunden. Diese Rätselabschnitte im Geisterreich haben das gleiche Layout wie die in der realen Welt, aber ihre Auflösung ist anders: Es gibt keine Feinde und die Rätsel ändern sich komplett, obwohl das Element Licht immer präsent ist. Dennoch hat Guayota ein duales Design für jedes Level, das parallel fortschreitet, wobei jedes "Reich" einen Teil der Geschichte bietet.

Und die Vielfalt und der Einfallsreichtum werden Fans des Genres begeistern. Guayota ist eine Herausforderung, die in ihrer Darstellung einfach, aber in ihrer Auflösung verdreht ist. Es wird Abschnitte geben, in denen du auf der engen Bühne herumirren musst, um nach dem übersehenen Detail zu suchen, und andere, in denen du die Geduld mit den anstrengenden Fallen und der Mobilität unseres Protagonisten verlieren wirst.

Vielleicht ist das mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, dass die Levels, in denen die Bewegung und Präzision beim Ausweichen von Fallenangriffen "pixelgenau" sind, dich auch dazu zwingen, diese tödlichen Bereiche mindestens ein paar Mal zu durchqueren. Wenn die Fackel ausgeht, musst du das Level erneut spielen, und ich versichere dir, dass es in den fortgeschritteneren Stufen eine Tortur sein kann, den Weg zu wiederholen und sich an die Schritte des großen Puzzles zu erinnern.

Glücklicherweise sind die Rätsel einfach genial und ein Aufruhr an gutem Design, was so ziemlich alles ist, was man sich hier wünschen kann. Darüber hinaus ist auch der Schwierigkeitsverlauf flüssig, und man hat das Gefühl, dass mit jedem abgeschlossenen Level die eigenen Fähigkeiten und das Wissen über die Geschichte zunehmen. Wenn ein Abschnitt zu schwierig wird, kann man ihn überspringen und zum nächsten übergehen, obwohl alles seinen Preis hat: Es gibt mehrere Enden in der Geschichte von Guayota, und ich habe das Gefühl, dass wir, um das Beste daraus zu machen, die ganze Wahrheit darüber herausfinden müssen, was hier wirklich passiert ist. In jedem Fall wird der Wiederspielwert davon abhängen, ob die verschiedenen Ergebnisse bekannt sind.

Ich bin weder der geschickteste Plattformer noch der schnellste Rätsellöser, daher kann meine Wahrnehmung dessen, was Guayota in Bezug auf die Spielzeit (etwa 15 Stunden) zu bieten hat, im Vergleich zu anderen sehr, sehr lang sein. Aber es gab mir genug Befriedigung und gerade genug Herausforderung (manchmal auch grenzwertig), um mich davon abzuhalten, aufzugeben.

Auch wenn es nicht das schönste oder technisch ausgefeilteste Spiel ist, hat Guayota diesen Heiligenschein des Stolzes und des Ehrgeizes, sich eine Nische im überfüllten Kalender dieses Sommers zu schaffen. Die Synchronisation und Lokalisierung des Spiels ist hervorragend, und der Ton und der Soundtrack schaffen die Atmosphäre, um Sie in das Abenteuer eintauchen zu lassen, das bereits einen enormen Wert für die Wiederbelebung und Verbreitung der kanarischen Tradition und ihrer Legenden hat. Wenn Sie auf der Suche nach einer Herausforderung sind, um Ihren Verstand zu schärfen, erwartet Sie die Legende von Guayota.