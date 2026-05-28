Guatemala stimmt gemeinsamen Militärschlägen mit den USA gegen Drogenhändler innerhalb seiner Grenzen zu

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Die Regierung in Guatemala, dem ersten zentralamerikanischen Land, das aus Mexiko im Norden kommt, soll laut der New York Times (und über Reuters) gemeinsame Angriffe mit den Vereinigten Staaten gegen Drogenbanden zugestimmt haben. Während eines Telefonats mit dem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth stimmte der guatemaltekische Präsident Bernardo Arévalo militärischen Interventionen wie Luftangriffen innerhalb der Landesgrenzen zu.

Noch ohne offizielle Ankündigung würde dieser Schritt eine bedeutende Ausweitung von Trumps Militärkampagne in Lateinamerika markieren und bald in Kraft treten, wie laut Bericht bereits im Juni beginnen könnten, wobei Washington den Nachbarn Honduras zu einem ähnlichen Abkommen drängt.

Mit dem neu erhöhten Druck aus dem Süden und der historischen Spannungen an der US-mexikanischen Grenze im Norden besteht die gemeldete Strategie darin, die US-Militärpräsenz in Lateinamerika zu normalisieren, um auch Einfluss auf Mexiko zu gewinnen, dessen Präsidentin Claudia Sheinbaum erklärt hat, den Informationsaustausch zu unterstützen, aber US-Streitkräfte auf ihrem Boden ablehnt.