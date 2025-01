Guardiolas viraler "Pep Talk" an Autogrammjäger: "Geh zur Schule, bereite dich besser vor"

HQ

Pep Guardiola, einer der erfolgreichsten Fußballer und heutige Trainer aller Zeiten, hat natürlich viele Fans, die Fotos machen oder Autogramme von ihm bekommen wollen. Aber vor allem drei Kinder (und ein Erwachsener) haben eine andere Seite des katalanischen Trainers gesehen, der in letzter Zeit bei Manchester City viel Stress durchgemacht hat, in einem viralen Video, in dem er einigen Fans sagt, sie sollen "zur Schule gehen".

Das Video zeigt Guardiola, wie er sichtlich wütend ist und ihnen sagt: "Kommt nicht wieder, ich werde nicht wieder unterschreiben", aber schließlich einige Erinnerungsstücke an Manchester City und Barcelona unterschreibt. Einige Fans kritisieren Guardiolas unfreundliche Haltung gegenüber den Fans... Aber ist das wirklich so?

Eines der Dinge, die Pep sagt, ist: "Ich kenne deine Gesichter". "Willst du dein Leben damit verbringen? Ehrlich? Willst du den Rest deines Lebens damit verbringen?" Und in letzter Zeit gibt es einen Trend, bei dem Menschen Fußballer jagen, um sie um Autogramme zu bitten, nur um sie später bei eBay und anderen Marktplätzen zu verkaufen.

Obwohl wir es nicht genau wissen, scheint es, dass Guardiola diese Leute erkannt hat... Und hat ihre Absichten durchschaut: Sie wollen die Autogramme nicht, weil sie ihn bewundern, sondern weil sie die später online verkaufen wollen und dabei die Wünsche echter Fans ausnutzen.

Eine davon, die ältere, hat sogar eine Kiste voller Funko Pop Figuren. "Ich war früher Koch, bevor ich das gemacht habe", sagt er. "Also machen wir weiter. Bereiten Sie sich besser vor!", antwortet Guardiola. "Was sind deine Träume, sag mir, was ist das?"