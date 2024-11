Guardiola: "Die Zuneigung, die ich für Barça empfinde, zerstört mich" Pep Guardiola, der Trainer von Man City, will dem FC Barcelona in diesem Jahr in der Champions League aus dem Weg gehen.

HQ Pep Guardiola ist derzeit Trainer von Manchester City und hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz im englischen Klub vorzuweisen, darunter vier aufeinanderfolgende Premier League Titel und den ersten Champions League Titel im Jahr 2023. Das macht Guardiola zu einem der am meisten geehrten Fußballtrainer aller Zeiten, wenn man seine Zeit bei Bayern München und beim FC Barcelona hinzurechnet. Bei Barça gewann Guardiola als Trainer 2009 und 2011 zwei TrophäenChampions League. Trotz seines Engagements für Manchester City hat Guardiola immer noch eine Affinität zu Barcelona, und er gibt zu, dass er ihnen in den PlayoffsChampions League lieber nicht über den Weg laufen würde. "Die Zuneigung, die ich für Barça empfinde, zerstört mich", sagte Guardiola in der italienischen Sendung Che Tempo Che Fa. "Ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe geboren, es ist einfach zu konfrontieren." Guardiola hat Barças Tore als Trainer bei Bayern und City erlitten Guardiola traf bereits in Champions League auf Barcelona, als Trainer von City sowie auf Bayern. Eine dieser Zeiten war 2015, als Barcelona, damals noch von Luis Enrique trainiert, die Bayern im Halbfinale ausschalteChampions League te, das Barça schließlich gewann. Zwei Jahre später musste er als Trainer von City in der Gruppenphase gegen Barça eine Niederlage hinnehmen. Real Madrid gewann in diesem Jahr. Im selben Interview in der italienischen TV-Show sprach Guardiola auch über Messi, den er für den besten Spieler der Welt hält, noch vor Pelé und Maradona, und auch über Johan Cruyff, den er als seinen größten Einfluss beschreibt, der ihn dazu gebracht hat, sich in den Fußball zu verlieben. ph.FAB / ShutterStock