Guardians of the Galaxy von Eidos-Montréal scheinbar sehr dialoglastig

Marvel's Guardians of the Galaxy dürfte auf der diesjährigen E3 eine der größten Ankündigungen gewesen sein. Die Entwickler von Eidos-Montréal sind nicht zuletzt für storylastige Deus-Ex-Spiele bekannt, insofern überraschen aktuelle Aussagen des Senior Gameplay Directors Patrick Fortier in einem Interview mit Game Informer nur bedingt. Scheinbar erwartet uns auch mit Marvel's Guardians of the Galaxy ein Titel, in dem Dialoge und Erzählung eine ausgeprägte Rolle spielen:

"Ich denke, im Vergleich zu einem Deus-Ex-Spiel haben wir ungefähr doppelt so viel Dialog-Material. Die Charaktere haben viel zu sagen. Manchmal führt das in der Entwicklung zu amüsanten Situationen. Du legst den Controller zur Seite, machst Notizen und dann sagt ein Charakter etwas wie: 'Hey, erinnerst du dich noch an dieses eine Mal...' Du sitzt davor und denkst dir: 'Stimmt, das war echt ein guter Abend.' [...] Umso mehr Zeit man in das Spiel investiert, desto mehr gibt es zurück."

Erscheinen soll Guardians of the Galaxy am 26. Oktober 2021 für Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S.

