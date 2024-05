Guardians of the Galaxy Vol.3 hatte nur einen Nettogewinn von 124 Millionen US-Dollar

HQ

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist einer der letzten großen Erfolge des MCU-Projekts. Als James Gunns letztes Marvel-Projekt, bevor er ein anderes Superhelden-Universum ins Visier nahm, und das Ende der Guardians of the Galaxy, wie wir sie kannten, war es ein Film, den viele Leute gesehen haben.

Etwa 150 Millionen Dollar fehlten ihm, um eine Milliarde Dollar einzuspielen, aber es war ziemlich klar, dass der Film ein finanzieller Erfolg war. Aber wie Deadline berichtet, hat Guardians of the Galaxy Vol.3 trotz des Einspiels von so viel Geld einen Gewinn von 124 Millionen US-Dollar erzielt.

Wenn man bedenkt, dass der Film fast 850 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielte und einen Nettoumsatz von 674 Millionen US-Dollar hatte, zeigt dies nur, wie teuer es heutzutage ist, Filme zu produzieren, und dass, wenn etwas ein Produktionsbudget von 250 Millionen US-Dollar hat, es möglicherweise das Dreifache braucht, um die Gewinnschwelle zu erreichen.