Guardians of the Galaxy Vol. 3, um mehrere Post-Credits-Szenen zu haben

Da der nächste Marvel Cinematic Universe-Film fast da ist, mit Guardians of the Galaxy Vol. 3, hat der Regisseur dahinter, James Gunn, nun genau bestätigt, wie viele Post-Credits-Szenen der Film zeigen wird.

Wie in einem Kommentar zu einem Beitrag erwähnt, den er auf Instagram geteilt hat, bestätigte der Filmemacher, der jetzt ein Head-Honcho bei DC ist, dass Guardians 3 zwei Post-Credits-Szenen enthalten wird. Konkret erklärte Gunn:

"Es gibt keine Post-Credit-Szene. Es gibt zwei."

Was sie sein werden, bleibt unklar, aber da Guardians 3 am 5. Mai 2023 in den Kinos auf der ganzen Welt anlaufen soll, wird es nicht lange dauern, bis diese Fragen beantwortet werden.