Guardians of the Galaxy Vol. 3 Soundtrack erscheint im Juli auf Kassette

Es ist fast genauso aufregend, den Soundtrack für einen neuen Guardians of the Galaxy-Film zu hören, wie den Film selbst zu sehen, da Regisseur James Gunn immer viel Wert darauf gelegt hat, den Soundtrack auf eine Weise in den eigentlichen Film einzuweben, wie es die meisten anderen Filme nicht tun so elegant.

Während viele von Ihnen wahrscheinlich die Awesome Mix-Soundtracks in Ihre digitale Musikbibliothek integriert haben, gibt es manchmal einfach nichts Besseres als eine echte, physische Kopie des Soundtracks, und laut Comicbook.com wird Guardians Vol. 3 diese Behandlung im Juli erhalten.

Es wird gesagt, dass es am 7. Juli eine Kassettenausgabe des Soundtracks geben wird, während diejenigen mit Plattenspielern bereits eine Vinyl-Ausgabe der neuesten Awesome Mix abholen können. Der Haken an diesen Editionen ist, dass sie technisch nicht mit dem Film übereinstimmen, da Peter Quill in Band 3 einen Zune verwendet, nachdem sein kassettenlesender Walkman in Guardians Vol. 2 zerstört wurde.