HQ

Wir schließen in drei Monaten seit der Premiere von Guardians of the Galaxy Vol. 3 in den Kinos auf der ganzen Welt, so dass viele darauf gewartet haben, zu erfahren, wann James Gunns letzter Marvel-Film zu Streaming-Diensten kommt. Jetzt wissen wir es.

Der folgende Trailer zeigt, dass Guardians of the Galaxy Vol. 3 am 2. August auf Disney+ verfügbar sein wird, was bedeutet, dass es nur noch zwei Wochen entfernt ist.