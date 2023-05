Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist der am schlechtesten bewertete Film der Trilogie

HQ

Marvel Studios und James Gunn bereiten sich darauf vor, sich mit einem emotionalen Abschied von den Guardians of the Galaxy zu verabschieden, wenn Guardians of the Galaxy Vol. 3 am 3. Mai endlich in die Kinos kommt. Es markiert das Ende eines der unwahrscheinlichsten Erfolge von Marvel und die Kritiken sind erfrischend positiv. Vor allem, wenn man sie mit vielen anderen fragwürdigen Filmen vergleicht, die Marvels vierte Phase geprägt haben.

Aber es ist nicht alles Sonnenschein und Regenbogen und Guardians of the Galaxy Vol. 3 scheint mehr zu stolpern und zu fummeln als die beiden vorherigen Filme der Trilogie. Auf Rotten Tomatoes weisen viele Kritiker darauf hin, dass der übermäßige Humor zu viel Platz einnimmt und dass der Film zu lang für sein eigenes Wohl ist. Aber nicht zuletzt wird Guardians of the Galaxy Vol. 3 vorgeworfen, dass es ihm an Herz mangelt und stattdessen das Spektakel in den Vordergrund stellt. Dies sind alles Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass das dritte Kapitel zum Zeitpunkt des Schreibens mit 79 % bei Rotten Tomatoes den niedrigsten Rang der Trilogie belegte.

Dies kann mit Guardians of the Galaxy Vol. 2 mit seinen 85% und dem Originalfilm mit mächtigen 92% verglichen werden. Für diejenigen unter Ihnen, die die Rezension von Gamereactor verpasst haben, können Sie sie hier lesen.

Freust du dich auf Guardians of the Galaxy Vol. 3?