Guardians of the Galaxy Vol. 3 gelobt von Peta

Guardians of the Galaxy Vol. 3 wurde von der Tierrechtsorganisation Peta für ihren Fokus auf Tierversuche und die Ausbeutung von Lebewesen im Namen der Wissenschaft stark gelobt.

In einer gestrigen Erklärung bezeichnete Peta Guardians of the Galaxy Vol. 3 sogar als den "besten Tierrechtsfilm des Jahres, weil er dem Publikum hilft, Tiere als Individuen zu sehen, und suggeriert, dass wir es nicht tun sollten, nur weil wir an ihnen experimentieren können".

James Gunns drittes Weltraumabenteuer zeigt nicht nur mehr Marvel-Action und setzt die Geschichten der Guardians of the Galaxy fort, sondern konzentriert sich auch auf Rocket und wie er zu der Person wurde, die er ist, wenn die Filme herumlaufen. Ohne zu viel zu verraten, gibt es viele Tierversuche, die offensichtlich nicht in einem positiven Licht gesehen werden.

