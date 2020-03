GTFO-Entwickler wählten Namen, weil sie ihn unvergesslich finden

10 Chambers Collective, der Entwickler des brutal harten, auf Teamkoordination ausgerichteten Action-Horrorspiels GTFO, erklärte uns in der Vergangenheit, dass sich der Titel ihres aktuellen Projekts nicht auf den englischen Ausruf "Get the fuck out" beziehe (wie viele Leute aufgrund der naheliegenden Vermutung denken). Was genau dieser Name tatsächlich bedeutet, das wissen wir noch immer nicht, doch im Gespräch mit DualShockers erklärte Svante Vinternatt von 10 Chambers, dass das Team den Titel nur deshalb gewählt habe, weil er eindrucksvoll sei und sich die Leute vermutlich daran erinnern würden:

"Wir haben ein Brainstorming bezüglich des Namens durchgeführt. [...] Als Kollektiv haben wir dann abgestimmt. Wir hatten ein paar Alternativen und diskutierten natürlich, was wir am Ende haben sollten, und wir dachten, das wäre ein passender Titel für das Spiel. Einige Leute lieben es, andere hassen es, aber sie erinnern sich daran und es passt zum Spiel." Da haben Sie es also - es ist ein guter Grund wie jeder andere.