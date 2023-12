GTFO Rundown 8.0 Preview - Ein Schwanengesang für das Debütprojekt von 10 Chambers

HQ

In einer Zeit, in der Spiele, die darauf abzielen, durch wiederkehrendes Spielerengagement relevant und wirtschaftlich solvent zu bleiben, ist es gleichermaßen rätselhaft und erfrischend zu hören, dass Entwickler Begriffe wie "die Spieler leiden" lassen und sagen: "Kaufe dieses Spiel nicht". Das ist genau die Art von Rhetorik, mit der das schwedische Studio 10 Chambers seinen kooperativen Hardcore-Shooter GTFO beschrieben hat, und im Großen und Ganzen scheint es Wunder für den Entwickler gewirkt zu haben.

Das Spiel feiert sein viertes Jubiläum seit der Veröffentlichung im Early Access im Dezember 2019, und es ist zwei Jahre her, dass 10 Chambers das Spiel als vollständig und fertig betrachtete. Der heutige Tag markiert einen weiteren wilden Meilenstein für das Spiel - ein tatsächliches Ende. Das ist es, was sie mit Rundown 8.0 versprechen, das gerade bei den The Game Awards vorgestellt wurde und ab sofort erhältlich ist. Und nicht nur das, es ist derzeit kostenlos spielbar.

Der Rundown 8.0 mit dem Namen "Duality" wird dem Spiel ein angemessenes Ende seines Handlungsbogens bieten, aber es bedeutet auch, dass das Spiel in seinem aktuellen Zustand aus über 80 Expeditionen besteht, was sich auf Hunderte von Stunden an Inhalten beläuft. Während die ursprüngliche Idee für GTFO darin bestand, alte Rundläufe mit neuen zu ersetzen, hat 10 Chambers seit einiger Zeit ältere Inhalte wieder eingeführt, um das Spiel zu füllen, und daher ist es schwer, von diesem speziellen Pitch nicht beeindruckt zu sein; Ein gnadenloses Spiel, das eine angemessene Zusammenarbeit und Kommunikation seiner Spieler in Echtzeit ohne Mikrotransaktionen oder wiederkehrende Benutzerausgaben erfordert und viele, viele Stunden solide gestalteter Inhalte bietet. Es ist die Quintessenz der Early-Access-Erfolgsgeschichte.

HQ

Werbung:

Nun, die Details zu Rundown 8.0, abgesehen von dem Teaser, den ihr gerade während der Serie gesehen habt, sind leicht, aber die Erzählung über den mysteriösen Wächter, der Gefangene in den Chicxulub-Krater wirft, um mysteriöse Artefakte aus einem verlassenen Forschungskomplex zu bergen, ist interessant genug, dass das Wissen, dass sich eine Story auszahlt, sicherlich ausreichen wird, um die Spieler voranzubringen. Darüber hinaus haben die Entwickler von 10 Chambers, die bei unserem Preview-Event anwesend waren, versprochen, dass das Ende "angemessen deprimierend" sein wird, was zum Stil und Ton des Spiels passt.

Und in der Tat entschieden sich die Entwickler erneut dafür, den Schwierigkeitsgrad zu betonen und zu betonen, dass das Spiel nicht für die Massen konzipiert wurde, sondern für eine ausgewählte Gruppe von "sadomasochistischen" Spielern, die bereit sind, die langsamen, methodischen und oft Schnellkochtopf-ähnlichen Bedingungen einer typischen GTFO -Mission zu ertragen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist es weiterhin erfrischend, sowohl eine klare Vision davon zu sehen, was das Spiel sein sollte und was nicht, als auch die Tatsache, dass es niemals ein breiteres Spektrum von Spielern ansprechen kann und wird.

Apropos eine breitere Anziehungskraft; Konsolen-Editionen? Wo sind sie? Um an diesem speziellen Mantra festzuhalten, waren die Entwickler, genauer gesagt Creative Director und CEO Ulf Andersson, brutal ehrlich und deuteten an, dass sie "darüber nachdenken", und bestätigten, dass es "machbar" ist. Ob das Studio selbst an solchen Versionen arbeiten wird oder nicht? Siehst du, das ist eine ganz andere Geschichte.

Werbung:

10 Chambers wurde ursprünglich von Ulf gegründet, um... Ihr wisst schon, 10 Kammern, 10 Büros und 10 Mitarbeiter, um das Studio agil und kreativ interessant zu halten. Aber das Studio ist seitdem auf über 100 Mitarbeiter angewachsen, und obwohl Ulf zugibt, dass "er gescheitert ist", tat er dies mit einem breiten Lächeln im Gesicht, denn obwohl diese ursprüngliche Idee nicht nachhaltig war, wurde dies nur der Fall, weil GTFO trotz seiner starren kreativen Vision und seines Beharrens darauf, schwierig und spielerunfreundlich zu sein, ein Erfolg wurde. Das alles gipfelt in Rundown 8.0, und obwohl es nicht das Ende für GTFO ist, fühlt es sich wie der Abgesang auf ein Projekt an, das sehr leicht zu verteidigen und sehr, sehr schwer zu kritisieren ist.