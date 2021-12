GTFO klettert aus Early-Access-Loch, Version 1.0 gestartet

HQ

Nach zwei Jahren im Early Access hat der schwedische Spieleentwickler 10 Chambers Collective den kooperativen First-Person-Shooter GTFO auf Version 1.0 aktualisiert. Während der Game Awards haben wir erfahren, dass Spieler der Vollversion ihrem Match ab sofort Bots hinzufügen können, falls sie nicht genügend menschliche Mitspieler finden sollten. Darüber hinaus soll es Updates an der Charakteranpassung, Checkpoints in den Levels und bessere Matchmaking-Systeme geben.

10 Chambers Collective möchte GTFO in Zukunft regelmäßig mit Karten, Waffen und Szenarien auffrischen und diese werden ältere Spielinhalte ersetzen. Das Konzept soll bis mindestens 2022 fortgesetzt werden, euch erwarten also noch einige Herausforderungen. Seit den frühen Early-Access-Tagen wurden am Spiel auch technisch einiges gemacht, darunter zählen Verbesserungen bei den Animationen, den Grafikeffekten und verschiedene sonstige Anpassungen.