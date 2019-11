GTFO erklärt Early-Access-Struktur und wie es danach weitergeht

10 Chambers Collective haben heute in einem Video über die geplante Early-Access-Phase ihres Multiplayer-Spiels GTFO gesprochen. Das Vorhaben ist nach wie vor "hoffentlich" für Ende des Jahres angesetzt und soll idealerweise so aussehen, dass es eine Map-Rotation gibt, in der neue Karten die Vorherigen ersetzen.

Im Spiel sind wir Sammler und Diebe, die von jemandem oder etwas namens "The Warden" gefangen gehalten werden. Für unsere Freiheit sollen wir in einem unterirdischen Komplex Arbeiten erledigen, doch je tiefer wir hinuntergehen, desto schwieriger werden die Missionen. "Jeder Arbeitsauftrag [...] stellt eine Expedition in einen anderen Teil des Komplexes dar, in dem die Umgebung, die Monsterpopulation, das Ziel und andere Bedingungen sehr unterschiedlich sein können und somit unterschiedliche Spielerlebnisse bieten", schreibt Entwickler Simon Viklund in der Pressemitteilung.

Das Spiel wird uns zu verstehen geben, wann die nächste Phase eintritt und sich das Szenario verändert. Dadurch soll GTFO frisch und dynamisch gehalten werden, für uns hört sich das aber auch so an, als würde man vieles verpassen, wenn man nicht bereit ist, stets und ständig wieder in das Spiel zu schauen. Wie oft die Aufgaben und Karten rotieren, wird sich an den Erfolg und das Feedback der Community richten. Was haltet ihr von dieser Idee?

