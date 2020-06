GTFO: 10 Chambers Collective spricht mit uns über Rundown #3 - The Vessel

Simon Viklund ist ein Mitglied des kleinen Kernteams von 10 Chambers Collective. Das Studio arbeitet gerade daran, ihren Shooter GTFO auf Steam zu veröffentlichen, derzeit befindet sich der Titel nämlich noch im Early Access. Morgen wird ein großes Update erscheinen, denn das Team hat ihr Spiel so aufgebaut, dass es regelmäßig mit zeitlich begrenzten Koop-Missionen gefüttert wird. Auf diese Weise kehren die Spieler (hoffentlich) regelmäßig in die Tiefen von GTFO zurück und stellen sich frischen Herausforderungen.

Alle paar Monate werden die Level der letzten Saison mit neuen Umgebungen ausgetauscht. Ein sogenannter Rundown enthält eine Sammlung frisch erstellter Missionen, die nur bis zum Eintreffen des nächsten Kapitels verfügbar sind. Heute haben die Spieler das letzte Mal die Möglichkeit, Rundown #2 (Infection) spielen zu können, da die zweite Runde des Spiels am 11. Juni ein Ende findet. Rundown #3, The Vessel, steht aber bereits in den Startlöchern.

Vor diesem Hintergrund haben wir Simon gebeten, mit uns noch einmal die neuen Inhalte zu besprechen. Unser Videoredakteur Dóri aus dem GRTV-Team hat dabei ein paar spannende Erkenntnisse über das neue Update erhalten:

"The Vessel enthält sieben neue Expeditionen, von denen mehrere in einer völlig neuen Umgebung stattfinden", erklärte Viklund Gamereactor. Die neue erwähnte Umgebung ist das Labor, und darin "werden [Spieler] mehr von der Geschichte [...] untersuchen und es gibt mehr Hinweise darauf, was im Komplex vor sich geht. Also ja, es ist weiter unten [in dieser Einrichtung] und näher an den Antworten, obwohl es gleichzeitig noch viel geheimnisvoll sein wird."

Die narrativen Appetitanreger sollen noch eine Weile vorhalten, schließlich befindet sich das Game derzeit noch im Early Access. Laut Viklund überlegt sich das Team genau, wie viel sie über die Hintergrundgeschichte verraten wollen. Wer lieber ballert statt zu lesen, der darf sich in The Vessel auf "einige neue Waffen, einige neue Monster und einige neue Ziele, die eure Spielweise verändern" freuen, so der Entwickler. GTFO ist auf Steam bereits erhältlich und wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann werft einen Blick in unser neues Video: