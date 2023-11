GTA V's Michael-Darsteller neckt Rückkehr für Grand Theft Auto VI

HQ

Normalerweise bekommen wir jedes Mal, wenn wir ein neues Grand Theft Auto-Spiel betreten, einen neuen Protagonisten oder neue Protagonisten, wenn man sich Grand Theft Auto V als jüngstes Beispiel ansieht. Das bedeutet jedoch nicht, dass alte Charaktere nicht zurückkehren können.

Michael De Santa ist einer der Protagonisten in Grand Theft Auto V, und sein Darsteller Ned Luke hat auf Twitter eine mögliche Rückkehr von Michael angeteasert. Auf die Frage, ob er als pensionierter Gangster zurückkommen würde, sagte Luke nur folgendes:

"Es ist ein Mysterium." Nun, das bestätigt oder dementiert nichts, aber es neckt die Fans auf jeden Fall, indem es die Frage nach seiner Rückkehr in ihren Köpfen brennt. Michael wäre ein schwieriger Charakter, da er in einem der Enden von Grand Theft Auto V von Franklin getötet werden kann. Das Gleiche gilt für Trevor.

Aber wenn man bedenkt, dass viele Leute das Deathwish-Ende genommen haben, das alle am Leben hält, ist es nicht unmöglich, sich die Rückkehr eines unserer Grand Theft Auto V-Protagonisten vorzustellen. Höchstwahrscheinlich werden sie nur einen Cameo-Auftritt haben, aber das wäre mehr als genug, um einige Fans zufrieden zu stellen. Hoffen wir nur, dass sie nicht das gleiche Ende finden wie Johnny Klebitz aus Grand Theft Auto IV: The Lost and the Damned.