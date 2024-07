GTA VI wird laut einem ehemaligen Rockstar-Mitarbeiter "mehr vom Gleichen" sein

HQ

Es besteht wahrscheinlich kein Zweifel, dass Grand Theft Auto VI derzeit das am meisten erwartete Spiel der Welt ist. Die Fans spekulieren wild und zerlegen jede noch so kleine Neuigkeit über den Titel, die ihren Weg ins Internet findet. Alles in dem Versuch, herauszufinden, welche Neuheiten und Überraschungen das Spiel bieten wird.

Aber wenn man Obbe Vermeij glauben darf, einem ehemaligen Rockstar -Mitarbeiter, der an früheren Spielen der Serie gearbeitet hat, wird der sechste Teil der Serie mehr davon sein, und er warnt die Fans jetzt davor, zu erwarten, dass Grand Theft Auto VI das Rad irgendwie neu erfindet.

In einem Interview mit SanInPlay sagt Vermeij: "Ich glaube nicht, dass es sich grundlegend von GTA 5 unterscheiden wird, die Leute könnten ein wenig enttäuscht sein."

Er fährt auch fort zu sagen, dass Rockstar definitiv alles in ihrer Macht Stehende tut, um die Grenzen des Mediums zu erweitern. Er erwähnt jedoch auch, dass viele Fans etwas zu viel von dem Spiel zu erwarten scheinen und daher Gefahr laufen, enttäuscht zu werden, sobald Grand Theft Auto VI weltweit in die Regale kommt.

Sie können sich das vollständige Interview unten ansehen.

Was sind Ihre Hoffnungen und Erwartungen für Grand Theft Auto VI ?