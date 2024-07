GTA VI-Trailer hat jetzt über 200 Millionen Aufrufe

HQ

Die Tatsache, dass die Leute sich auf das nächste Grand Theft Auto freuen, ist keine Neuigkeit, und falls es noch Zweifler gab, zeigen die Statistiken für den Trailer des Spiels etwas anderes.

Der Trailer zu Grand Theft Auto VI hat mittlerweile mehr als 200 Millionen Aufrufe, ein Meilenstein, der in knapp sieben Monaten erreicht wurde, und ist damit der am zweithäufigsten gesehene Spieletrailer auf YouTube - aller Zeiten.

Dies basiert auch nur auf Zahlen aus dem eigenen YouTube-Kanal von Rockstar Games, und wenn man auch die Dutzenden von Re-Uploads des Trailers mitzählt, die es gibt, dann ist die Gesamtzahl der Aufrufe weit höher.

So oder so, das sind sehr beeindruckende Zahlen und geben einen deutlichen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Sturm, den das Spiel entfachen wird, wenn es in den Ladenregalen landet, denn dann können wir getrost davon ausgehen, dass links und rechts Rekorde gebrochen werden.

Wie sehr freust du dich auf GTA VI und wie oft hast du dir den Trailer schon angesehen?