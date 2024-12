GTA VI-Trailer auf chinesischer Plattform BiliBili enthüllt versteckte Details

HQ

Der erste Trailer zu GTA VI ist nun schon seit über einem Jahr verfügbar und die Fans sind immer noch hungrig nach mehr. Während Rockstar Games sich mit Updates bedeckt gehalten hat, hat eine Version des Trailers, die auf BiliBili, einer chinesischen Videoplattform, hochgeladen wurde, den Fans einen neuen Blick auf das Filmmaterial gegeben – mit verbesserter Bildqualität und Helligkeit. Diese verbesserte Version hat bisher ungesehene Details aufgedeckt, vor allem in dunkleren Bereichen, was neue Theorien und Aufregung in der GTA-Community ausgelöst hat.

Dank der besseren Komprimierung von BiliBili können Fans feinere Texturen und schärfere Bilder erkennen, die in der YouTube-Version nicht auffielen. Zum Beispiel gibt es klarere Texturen auf dem Wasser, definiertere Charakterdetails und noch schärfere Nahaufnahmen von Charakteren, wie z. B. die Streifen auf dem Oberschenkel einer Frau in einer Strandszene. Andere Fans haben auf subtile Änderungen hingewiesen, wie das erkennbare Hotel Loews Miami Beach mit identischen Sonnenschirmen, was Rockstars Hingabe zum Detail unterstreicht.

Vergleiche zwischen den beiden Versionen des Trailers haben noch mehr Aufsehen erregt, und Nutzer auf X haben ihre Ergebnisse geteilt. In einem Beitrag wies ein X-Nutzer darauf hin, dass einige hochfrequente Details in dieser klareren Version wiederhergestellt wurden, was alte Fan-Theorien über das Spiel neu entfacht hat. Diese kleinen, aber bedeutenden Unterschiede haben einige der alten Fan-Theorien wieder entfacht und die Leute dazu veranlasst, weiter darüber zu spekulieren, was sie für die Geschichte und die Grafik von GTA VI bedeuten könnten. Um einen vollständigen Überblick über die Verbesserungen zu erhalten, zeigt ein weiterer YouTube-Videovergleich, wie viel klarer die Details in dieser aktualisierten Version sind.

Obwohl GTA VI-Fans auf einen neuen Trailer Ende Dezember 2024 gehofft hatten, dient diese Enthüllung aus dem BiliBili-Trailer als kleiner Trostpreis. Da das Spiel im Herbst 2025 erscheinen soll, vorerst nur auf Next-Gen-Konsolen, hält dieser klarere Einblick in die Grafik des Spiels die Vorfreude am Leben.

Was halten Sie von diesen Details?