GTA VI könnte einen weiteren Konkurrenten haben, da Hela: of Mice & Magic einen Start im vierten Quartal 2026 sichert

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Hela: of Mice & Magic, früher einfach Hela genannt, hat sein Veröffentlichungsfenster festgelegt. Das Spiel wird im vierten Quartal dieses Jahres erscheinen, da Entwickler Windup Games und Publisher Knights Peak zusammen mit der Veröffentlichung eines kurzen neuen Gameplay-Trailers angekündigt haben.

Schon in unserer Gamescom-Vorschau im letzten Jahr ist deutlich zu sehen, wie sehr sich Hela: of Mice & Magic vor dem Start später im Jahr 2026 verbessert hat. Das Spiel, das man solo oder im Koop mit bis zu drei Freunden spielen kann, erlaubt es dir, eine offene Welt zu erkunden, die von Nordschweden inspiriert ist, in der du eine Reihe von Besorgungen erledigst, nachdem du einer örtlichen Hexe helfen sollst.

Du findest Tierfreunde, benutzt einen magischen Rucksack, um um die Welt zu schweben, und hast eine herzliche, gutmütige Zeit in etwas, das sich viel zu poliert anfühlt, um als "friendslop" bezeichnet zu werden. Schau dir unten den Trailer an und behalte deinen Lieblings-digitalen Marktplatz im Auge, wenn Helas Vorbestellungen live gehen.