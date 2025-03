GTA-Veteran glaubt, dass die Spieleindustrie schlauer werden muss

HQ

Heute fühlt sich der Videospielmarkt gesättigter denn je an. Während wir ständig mit neuen Titeln bombardiert werden, sowohl Indie- als auch AAA-Titeln und allem, was dazwischen liegt, wetteifern alte Favoriten immer noch um unsere Aufmerksamkeit, und wir alle haben einen Rückstand, den wir nur darauf warten, durchzukauen. Das bedeutet, dass es schwieriger denn je ist, wirklich ein Publikum zu finden, aber Rockstar-Veteran Leslie Benzies hat einige Ratschläge für Entwickler.

"Es gibt keine Stunden mehr am Tag, es gibt keine Menschen mehr, die Videospiele spielen, also gibt es eine endliche Nutzerbasis", sagte er dem Edge-Magazin (via GamesRadar). "Es gibt so viele Spiele, und ich denke, wir fangen an, die Auswirkungen davon im letzten Jahr oder so zu spüren, in Form von Schließungen und Entlassungen."

"Heutzutage muss man sich seine Analysen ansehen. Du musst sehen, was die Leute spielen wollen... Ich denke, wir als Branche müssen schlauer werden, um zu wissen: 'Werden die Leute das wirklich spielen wollen?' "

Benzies arbeitet derzeit an MindsEye, einem neuen Shooter von Build A Rocket Boy und IO Interactive. Er hat vielleicht nicht recht, wenn er sagt, dass es keine Menschen mehr gibt, die Videospiele spielen, aber es fühlt sich definitiv so an, als gäbe es heutzutage nicht genug Platz für jeden, um ein Millionenseller zu werden. Wir müssen sehen, ob sich die Branche anpassen kann, und herausfinden, was die Spieler spielen wollen.