GTA V war 2021 das meistgesehene Spiel auf Twitch

Ende Oktober hat der US-Rapper Snoop Dogg in einem Interview ausgeplappert, dass er und sein Kollege Dr. Dre neue Songs für "das GTA-Spiel, das herauskommt", produzieren....

Am Abend mussten Spieler feststellen, dass die geplanten Playstation-5- und Xbox-Series-Versionen von Grand Theft Auto V verzögert worden sind. Bislang haben wir...

Grand Theft Auto V verkauft über 150 Millionen Einheiten

am 3. August 2021 um 08:15 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Viele große Unternehmen informieren Aktionäre heutzutage in Quartalsberichten über die aktuellen Entwicklungen in einer Firma. In den jüngsten Gewinnaufrufen von Take-Two...