GTA V, Towerborne, Clair Obscur: Expedition 33 und mehr werden demnächst zum Game Pass hinzugefügt

Es ist noch ein Monat, bis Doom: The Dark Ages direkt auf Game Pass veröffentlicht wird, aber zum Glück gibt es bis dahin keinen Mangel an Unterhaltung. Microsoft wird sich das Warten anscheinend ein wenig erleichtern, indem es in den nächsten zwei Wochen eine große Ladung großartiger Titel an Game Pass liefert. Das erwartet Sie in der zweiten Aprilhälfte (Spiele mit * werden bei der Premiere nicht zum Game Pass Standard hinzugefügt, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt zum Xbox Standard hinzugefügt):



Grand Theft Auto V (Cloud, Xbox und PC) - Heute



Neonweiß (Xbox) - 16. April**



SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick-Star-Spiel (Cloud, Xbox und PC) - 16. April



Crime Scene Cleaner (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 17. April*



Tempopo (Cloud, Xbox und PC) - 17. April*



Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 24. April*



Towerborne (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 29. April*



Far Cry 4 (Cloud, Xbox und PC) - 30. April



Anno 1800 (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 1. Mai



Call of Duty: Modern Warfare II (Cloud, Xbox und PC) - 1. Mai*



Dredge (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 6. Mai



Wie üblich gibt es auch kostenlose Vergünstigungen für alle Abonnenten, mit aktuellen Angeboten wie Game Pass Pack 1 für Call of Duty: Warzone, die Ignis Bundle für Naraka: Bladepoint und die Inside Out Bundle für Stumble Guys. Besuchen Sie Xbox Wire, um mehr über den Lieferumfang zu erfahren.

Leider gibt es auch einige Titel, die auf dem Weg nach draußen sind. Diese werden am 30. April weg sein, aber ihr habt mit eurem Abo bis dahin 20% Rabatt darauf, wenn ihr etwas behalten wollt: