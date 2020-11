GTA V Online bekommt riesige Insel und einen neuen Überfall für Einzelgänger

You're watching Werben

Rockstars hat Ende der Woche einen mysteriösen Teaser veröffentlicht und wenig später aufgeklärt, was es damit auf sich hat. Am 15. Dezember wird ein neuer Überfall in Grand Theft Auto Online bereitstehen, der auf einer schönen, kleinen Privatinsel stattfindet. Diese Erweiterung des Online-Modus bringt einige Besonderheiten mit sich, denn die Mission ist so konzipiert worden, dass ihr sie wie gewohnt mit bis zu drei anderen Spielern oder eben alleine abschließen könnt. In diesem Auftrag ist unser Hauptquartier ein großes U-Boot, das laut den Entwicklern bei Rockstar einige Überraschungen für uns bereithalten wird. Wie immer könnt ihr das riesige Gebiet mit neuen Fahrzeugen erkunden, dabei Musik hören und unterwegs Chaos anrichten.