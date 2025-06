GTA V-Legenden teasern Comeback an - Rockstar, hörst du zu?

HQ

Michael, Trevor und Franklin sind wieder im Rampenlicht – dieses Mal dank ihrer Synchronsprecher: Steven Ogg, Ned Luke und Shawn Fonteno. Während ihres Auftritts auf der Comic Con Brüssel wurde das Trio gefragt, ob sie bereit wären, für einen letzten Auftritt in einem DLC zurückzukehren. Die Antwort? Ein klares Ja – vor allem, als Michael hinzufügte: "One Last Score", was, seien wir ehrlich, ein perfekter Titel für die Erweiterung wäre.

Es gab nie ein offizielles Wort von Rockstar, aber die Tatsache, dass drei geliebte Charaktere - und die Schauspieler dahinter - von der Idee begeistert sind? Nun, jetzt geht es nur noch darum, ob die Fans laut genug schreien können und ob Rockstar zuhört. Sicher, es ist ein langer Weg, aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein letzter kleiner DLC als Gegenstück zum kommenden Grand Theft Auto VI – das wäre pures Gold.

Eine letzte Punktzahl.

Was denkst du – wäre das nicht großartig?