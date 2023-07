GTA V kehrt zum Game Pass zurück

HQ

Wir sind jetzt ein paar Tage im Juli, also haben die Leute darauf gewartet, von den Spielen zu hören, die diesen Monat in den Game Pass kommen. Es stellt sich heraus, dass gute Dinge zu denen kommen, die warten.

Microsoft hat die Spiele angekündigt, die in den nächsten Wochen in den Game Pass aufgenommen werden, und das größte Highlight ist jetzt tatsächlich in den Dienst zurückgekehrt. Denn GTA V ist zurück im Game Pass. Außerdem dürfen wir uns auf Capcoms verrückten Dinosaurier-Shooter, ein oft vergessenes Double Fine-Spiel und mehr freuen. Hier ist das gesamte Game Pass-Line-up für die nächsten dreizehn Tage:



Grand Theft Auto V für Cloud und Konsolen heute



Sword and Fairy: Together Forever für Cloud, PC und Konsolen



McPixel 3 für Cloud, PC und Konsolen am 6. Juli



Common'hood für Cloud, PC und Konsolen am 11. Juli



Insurgency: Sandstorm für PC am 11. Juli



Exoprimal für Cloud, PC und Konsolen am 14. Juli



Techtonica (Game Preview) für Cloud, PC und Konsolen am 18. Juli



The Cave für Cloud und Konsolen am 18. Juli



Leider werden wir auch sehen, dass mindestens ein geliebtes Spiel den Dienst am 15. Juli verlässt, da dieses Trio nächste Woche entfernt wird: