GTA Online stellt Winterveranstaltung vor

Während sich heutzutage viele Neuigkeiten auf das kommende Grand Theft Auto VI konzentrieren, stecken wir fest, bis wir dieses Spiel schließlich in die Hände bekommen, durch die Straßen von Los Santos. Rockstar hat jedoch versucht, sein neuestes GTA-Spiel so unterhaltsam wie möglich zu gestalten, indem es konsistente Updates hinzufügt.

Das neueste Update für GTA Online (wie von Eurogamer entdeckt) bringt zwei neue Mini-Events für Spieler, und sie sind Referenzen an die klassischen Weihnachtsfilme Stirb langsam und Der Grinch. Die Stirb langsam Referenz in GTA Online beinhaltet eine Schießerei in Weazel Plaza zwischen Räubern und der LSPD.

Wenn ein Spieler in das Shootout verwickelt wird, verdient er sich einen neuen Skin für die Pistole Mk II. Ein weiteres zufälliges Ereignis in der Welt ist das Erscheinen von "The Gooch", einer klaren Parodie des Grinch, die Spieler angreifen wird.

Sollten sie ihn bekämpfen, verdienen sie ein bisschen Geld und die Gooch-Maske als Belohnung. Das Weihnachtsevent hat nicht viel Inhalt, aber wenn man bedenkt, dass es nur bis zum 29. Dezember läuft, könnten die Spieler dankbar sein, dass sie nur eine kurze Zeit verbringen müssen, um ihre Belohnungen zu erhalten.