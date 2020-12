GTA Online: Neuer Club öffnet noch diesen Monat seine Pforten

You're watching Werben

Rockstar haben angekündigt, dass diesen Monat der Untergrund-Club "The Music Locker" in GTA Online eingeweiht wird. "Untergrund" ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen, da sich der Club unterhalb des Diamond Casinos & Resorts befindet. Angekündigt als angesagtester Ort in East Los Santos wird es im Music Locker neben Auftritten bekannter Musiker auch die Möglichkeit geben, mit einem Partner zu tanzen und dabei Eure Tanz-Skills zu demonstrieren.

Alle Spieler von GTA Online sollen die Gelegenheit erhalten, Zeit im Music Locker zu verbringen, der VIP-Bereich wird allerdings denjenigen vorbehalten bleiben, die ein Penthouse im Diamond Casino & Resort besitzen.

In der Eröffnungswoche beginnen die Feierlichkeiten mit einem Auftritt der Detroiter-Musiklegende Moodymann. In der Folge geben sich auch noch sich noch das Berliner Kollektiv KeineMusik und PalmsTrax die Ehre.

Los geht es am 15. Dezember, dem Tag, der das "bislang größte Update" von GTA Online bringen soll.