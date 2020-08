GTA Online: Massives Update belohnt die Reichen

Wer sich viel im Online-Bereich von Grand Theft Auto V bewegt, der wird bereits bemerkt haben, dass sich der Titel gerne mit teuren Items schmückt. Ganz oben auf dieser Liste stehen Yachten und Rockstar hat Besitzern solch kostspieliger Investitionen kürzlich sechs neue Missionen zur Verfügung gestellt. Im großen "Los Santos Summer Special"-Update von GTA Online gibt es zudem frische Sportwagen, mit denen ihr Preisgelder in speziellen Turnieren einfahren könnt. Darüber hinaus winken neue Arcade-Spiele und ein paar allgemeine Verbesserungen. In Autorennen ist es um Beispiel schwieriger, sich durch unfaire Manöver einen Vorteil zu verschaffen, was viele Raser sicherlich freuen wird. Mehr Details zu diesen und allen weiteren Updates entnehmt ihr den umfangreichen Patch-Notizen.

