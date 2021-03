GTA Online: Fan hilft Rockstar dabei, Ladezeiten auf dem PC um bis zu 70 Prozent zu verkürzen

You're watching Werben

Der Mehrspielermodus GTA Online ist eines der wichtigsten Verkaufsargumente für Grand Theft Auto V. Obwohl die Beliebtheit dieses Bestandteils auch sieben Jahre nach der Veröffentlichung nicht abzulassen scheint, ärgern sich die Spieler über ein eklatantes Problem, das die Erfahrung für alle ruiniert - die unnötig langen Ladezeiten. Die sollen aber angeblich schon bald der Vergangenheit angehören, da Rockstar plant, die Wartezeiten mithilfe eines schlauen Fixes signifikant zu verkürzen.

Das interessante an diesem Update ist der Umstand, dass es von einem Fan stammt. Der Nutzer tostercx hat sich den Spielcode ganz genau angesehen, um zu verstehen, warum das Spiel so lange im Ladebildschirm hängt. In einem Artikel erklärt er ausführlich, wie das Problem gelöst werden kann, auf Github stellt er sogar einen inoffiziellen Fix bereit.

Rockstar ist darauf aufmerksam geworden und soll dem Nutzer für das Beheben des Bugs 10.000 US-Dollar gezahlt haben. PC Gamer gegenüber bestätigt das Entwicklerstudio, dass das Update schon bald für alle Spieler von GTA V verfügbar sein werde. Derzeit ist jedoch unklar, wann das der Fall ist.

Quelle: IGN.