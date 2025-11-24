GTA Online ermöglicht es dir, deine Wohnung nächsten Monat in eine Villa umzurüsten

HQ

Wir müssen vielleicht knapp ein Jahr warten, bis wir gegen Alligatoren ringen und uns mit lokalen Verrückten im großartigen Bundesstaat Leonida von Grand Theft Auto VI auseinandersetzen, aber das gibt uns genug Zeit, uns im sonnengeküssten San Andreas noch ein wenig zu entspannen und den Reichtum zu genießen, den wir durch Jahre mit Grand Theft Auto Online angesammelt haben.

Wenn Sie bereits so ziemlich alles gekauft haben, was es in GTA Online zu kaufen gibt, bringt Rockstar einen weiteren riesigen Kauf in Form von Prix Luxury Real Estate Immobilien, die im Grunde riesige Villen sind, die viel luxuriöser sind als selbst die besten Wohnungen. In diesen Anwesen erhalten Sie Zugang zu mehr Spielerheimen als je zuvor, einschließlich neuer Annehmlichkeiten mit persönlicher Unterstützung und Geschäftsservice-Technologie.

A Safehouse in the Hills erscheint im Dezember, aber du kannst im Spiel sofort ein VIP der Prix Luxury Black Tier werden, was dir einen kostenlosen Sportwagen gibt. Wenn du auch die neu hinzugefügten New Listings-Missionen abschließt, bekommst du im Spiel 1.000.000 Dollar sowie einen massiven Rabatt auf die Villen, wenn sie ankommen.