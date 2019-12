GTA Online: Diamond Casino Heist startet nächste Woche

Grand Theft Auto Online bekommt am 12. Dezember eine große, neue Operation, die euch ins Diamond Casino einbrechen lässt. Der Raubüberfall wird in der Pressemitteilung als "größte, kühnste und komplexeste kriminelle Operation" bezeichnet, "die jemals in Los Santos stattgefunden hat". Die Geldfalle verfügt über ein hohes Aufkommen an Sicherheitspatrouillen, deshalb müssen wir die Einrichtung vorsichtig infiltrieren und uns gut vorbereiten. Im Tresorraum wartet die Beute der Familie Duggan auf uns, doch bis dahin müssen verschiedene Vorbereitungsmissionen abgeschlossen werden. Wie gewohnt haben wir die Wahl zwischen mehreren Pfaden und unterschiedlichen Herausforderungen, um aus dem Überfall das Meiste herauszuholen.

