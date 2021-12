GTA Online bekommt eine Nebenmission mit Dr. Dre und Franklin

HQ

Ende Oktober hat der US-Rapper Snoop Dogg in einem Interview ausgeplappert, dass er und sein Kollege Dr. Dre neue Songs für "das GTA-Spiel, das herauskommt", produzieren. Wir waren voreilig und vor allem dumm genug zu glauben, dass sich der Musiker auskennt, denn wir haben vermutet, dass er über GTA VI oder Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition spricht. Nun stellt sich jedoch heraus, dass Mr. Dogg lediglich ein Update in GTA Online meinte.

Rockstar hat letzte Woche einen Trailer mit geplanten Inhalten veröffentlicht, die am 15. Dezember in die Online-Umgebung von Grand Theft Auto V implementiert werden sollen. Das Highlight ist eine Nebenmission mit dem Titel "The Contract", in der wir Franklin Clinton aus dem Hauptspiel wiedersehen. Nach Abschluss der Kampagne ist er zum Inhaber einer Agentur geworden, die sich um Probleme von Promis kümmert. Mit Dr. Dre bekommt seine Firma nun endlich den hochkarätigen Kunden, auf den sie so lange gewartet hat.

Das Telefon des berühmten Produzenten/Rappers ist verschwunden und nun sorgt sich Dre darum, dass die darauf gespeicherte, unveröffentlichte Musik in die falschen Hände gelangt. Franklin, Lamar, der Hund Chop und ein erfahrener Hacker tun sich zusammen, um diese Tracks zurückzubekommen und Dre auf diese Weise hoffentlich zu verpflichten.

Die neuen Songs können natürlich im Spiel angehört werden und im Trailer bekommt ihr sogar schon ein Hörbeispiel davon. Ein spielinterner Radiosender wird mit Liedern von Dr. Dre, Snoop Dogg und "einem schlagkräftigen Line-Up von Künstlern" aktualisiert, beschreibt Rockstar. Es gibt darüber hinaus zusätzliche Waffen in der Form eines Elektroschockers und eines kompakten EMP-Störsenders, spezielle Jobs und mehr Möglichkeiten zur Beschäftigungstherapie.