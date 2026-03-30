GTA IV Zeitkapsel: Die Entdeckung eines Flohmarkts wird für Fans zu einer Schatztruhe für Fans

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Am Wochenende gab es viel Gerede um Grand Theft Auto, aber nicht um das kommende sechste Spiel, sondern um Niko Bellics Eskapaden in Grand Theft Auto IV. Auf einem Kofferraummarkt in Edinburgh hat jemand einen spektakulären Fund für nur 5 Pfund gefunden.

Diese Person kaufte ein Xbox 360-Entwicklungskit, das mit einem Rockstar-North-Aufkleber beschriftet war, und auf der Festplatte fand sie Inhalte aus dem Spiel, die aus verschiedenen Gründen nicht in die Endversion gelangten. In den GTA-Foren arbeiten derzeit Leute fieberhaft daran, alle gefundenen Daten zu finden, was offenbar keine leichte Aufgabe ist.

Allerdings haben sie bereits eine gelöschte Zwischensequenz, ein verworfenes Zombie-Minispiel und viele andere Assets entdeckt, die es nicht ins Endspiel geschafft haben. Vieles davon könnt ihr im untenstehenden Video sehen, das natürlich super interessant ist für alle, die mehr über diesen Rockstar-Klassiker und die Spieleentwicklung im Allgemeinen erfahren möchten.

Wo steht Grand Theft Auto IV auf deiner Liste der besten GTA-Spiele?