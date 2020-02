GTA IV kehrt ohne Mehrspieler auf PC zurück, Rockstar nennt es verächtlich "Complete Edition"

Anfang Januar hat Rockstar Games Grand Theft Auto IV und das Standalone-Add-On Episodes from Liberty City von Steam und dem Rockstar Games Launcher entfernen müssen. Diese Woche meldete der Entwickler, dass die beiden Inhalte am 19. März wieder in den respektiven Shops zurückkehren und fortan als Grand Theft Auto IV: Complete Edition zusammengefasst werden. Dieser schlechte Scherz einer Produktbeschreibung wird jedoch einige bedeutende Änderungen erfahren:

Die gute Nachricht ist, dass Microsofts Launcher "Games for Windows Live", mit dem das Unternehmen früher erfolglos versucht hat, PC-Spiele in die Xbox-Umgebung zu integrieren, vollständig entfernt wurde. Das war letztlich auch der Grund, warum Rockstar die Spiele überhaupt entfernen musste (der Dienst wurde abgeschalten, weshalb das Programm keinen gültigen Aktivierungsschlüssel mehr generieren konnte, die zum Starten jedoch benötigt wurden).

Die schlechte Nachricht ist, dass der Mehrspielermodus und die Bestenlistenfunktionen aufgrund dieser Änderung nicht mehr zur Verfügung stehen, was unweigerlich Spieler enttäuschen wird, die es genossen haben, online Chaos zu stiften. Bemerkenswert ist auch die Entfernung mehrerer Radiosender, wie RamJam FM, Self-Actualization FM und Vice City FM (obwohl diese wohl nur "vorübergehend" nicht verfügbar sein werden).

Wer entweder GTA IV oder Episoden von Liberty City besitzt, erhält das Gesamtpaket in Kürze als kostenloses Upgrade - alle bestehenden Sicherungsdateien sind weiterhin kompatibel. Was aktuell noch in der Schwebe steht, ist das Thema Mod-Unterstützung. Zuvor mussten die Spieler ihr Spiel manuell auf bestimmte Versionen downgraden, um die große Anzahl verfügbarer Mods, wie grafische Überarbeitungen, nutzen zu können. Es ist nicht bekannt, ob das nach dem Update weiterhin möglich sein wird oder nicht. Die findige Community wird aber sicher einen Weg entdecken.