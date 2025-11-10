GTA ist nicht nur ein Spiel, es ist "ein Lebensstil", so der Schöpfer von Saints Row

HQ

Jetzt, wo wir noch über ein Jahr auf Grand Theft Auto VI warten müssen, haben wir noch mehr Zeit für die Leute, darüber zu sprechen, wie groß das Spiel sein wird. Chris Stockman, Schöpfer und Designer von Saints Row, glaubt, dass die bevorstehende Rückkehr zum Diebstahl und Sprengen von Autos das größte Spiel aller Zeiten sein wird.

"Es wird das größte Spiel, wahrscheinlich aller Zeiten, und ich sage nur soviel. Die einzige Möglichkeit für jemanden, ihnen wirklich Konkurrenz zu machen, ist, wenn er einen großen Fehltritt macht", erklärt Stockman im FRVR-Podcast. "Wenn es rauskommt und schrecklich ist, Gott bewahre die Branche, oh mein Gott, oder? Es ist wieder E.T., aber schlimmer wegen der Budgets. Es wird eine komplette Katastrophe werden. Ich erwarte nicht, dass das passiert, aber wenn es so ist, oh mein Herr."

Obwohl wir seit weit über einem Jahrzehnt keine neue Veröffentlichung von Grand Theft Auto mehr gesehen haben, ist das Spiel für Stockman dank des Erfolgs von Grand Theft Auto Online zu einem "Lifestyle" geworden, was einen Mega-Launch für den Nachfolger bedeutet.

Das bedeutet nicht, dass Konkurrenten darauf verzichten sollten, GTA-ähnliche Erfahrungen zu machen. Stockman sieht keinen Schaden darin, sich für den #2-Platz zu entscheiden. "Die Branche ist größer als je zuvor, in dem Sinne, dass die Menschen nach Spielen hungern", sagte er. "Die Menschen hungern nach neuen Erfahrungen. Ich denke, es ist durchaus möglich, die Nummer zwei zu sein, es ist nichts Falsches daran, zu versuchen, die Nummer zwei zu sein, wenn man seine Karten richtig ausspielt."