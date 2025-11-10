GTA 6-Verzögerung schafft es ins polnische Parlament: "Das ist ein riesiger Skandal"

HQ

Als Rockstar Games letzte Woche GTA 6 verschob, schlug die Ankündigung weltweit Wellen und dominierte die sozialen Medien und Gaming-Communities. Jetzt hat die Saga um die Verzögerungen von GTA 6 eine unerwartete Wendung genommen: diesmal in den Hallen des polnischen Parlaments.

Während einer Sitzung des Sejm sprach Witold Tumanowicz, Abgeordneter für Chełm und Mitglied der rechtsextremen Konföderationspartei, die Verzögerung in einer augenzwinkernden Erklärung an, die schnell viral ging, nachdem sie im Subreddit r/GTA6 gepostet wurde.

"Vor einer Stunde hat Rockstar Games angekündigt, dass GTA 6 auf nächstes Jahr verschoben wird. Das ist ein riesiger Skandal. Ehrlich gesagt, wenn die Leute nach so etwas nicht auf die Straße gehen... Ich weiß nicht, was passieren wird", sagte Tumanowicz.

Sie können sich das Video unten ansehen, und hier sind einige Witze, nachdem es viral gegangen ist: