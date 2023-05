GTA 6 soll anscheinend 2024 oder Anfang 2025 auf den Markt kommen

HQ

Ja ich weiß. Wir haben seit Jahren unbegründete Gerüchte darüber gehört, wann Grand Theft Auto VI kommt, aber es scheint, als hätte der Herausgeber des Spiels beschlossen, heute etwas Öl ins Feuer zu gießen.

Denn Take-Two hat seinen letzten Ergebnisbericht für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht, der wie üblich einige Gedanken zur Zukunft enthält. In diesem letzten Teil finden wir die folgende interessante Aussage:

"Wir gehen davon aus, dass wir im Geschäftsjahr 2025 in diese neue Ära eintreten werden, indem wir mehrere bahnbrechende Titel auf den Markt bringen, von denen wir glauben, dass sie neue Maßstäbe in unserer Branche setzen und es uns ermöglichen werden, über 8 Milliarden US-Dollar an Nettobuchungen und über 1 Milliarde US-Dollar an bereinigtem, uneingeschränktem operativem Cashflow zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass wir diese Dynamik durch ein weiteres Wachstum unserer operativen Ergebnisse im Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus aufrechterhalten werden."

Publisher lieben es sicherlich, Wörter und Begriffe wie bahnbrechende und neue Standards zu verwenden, so dass dieser Teil GTA VI nicht unbedingt direkt bestätigt. Kombinieren Sie dies mit der Hoffnung, über 8 Milliarden US-Dollar zu verdienen, und Sie könnten etwas haben. Warum? Zum Vergleich: Der Bericht besagt auch, dass die Nettobuchungen von Take-Two für das Geschäftsjahr 2022 3,5 Mrd. $ und das letzte Geschäftsjahr 5,35 Mrd. $ betrugen. Das bedeutet, dass das Unternehmen zwischen dem 1. April nächsten Jahres und dem 31. März 2025 voraussichtlich fast 3 Milliarden Dollar mehr verdienen wird. Ein solcher Sprung bedeutet, dass etwas Großes bevorsteht, und ich bezweifle, dass Take-Two denkt, dass Judas, die Mikrotransaktionen in den NBA 2K-Spielen oder so etwas diese Art von Zahlen machen werden. Sicher scheint es, als würde das Unternehmen GTA VI Ende 2024 oder Anfang 2025 auf den Markt bringen. Das lässt mich mit zwei Fragen zurück:

Wann denkst und hoffst du, dass GTA VI mit einem Trailer enthüllt wird, und was muss das Spiel tun, um 180 Millionen Exemplare wie Grand Theft Auto V zu verkaufen?